Raadsgriffier Leiden na 46 jarig-dienstverband met pensioen

Tijdens een buitengewone raadsvergadering nam de gemeente gisteren afscheid van de eerste griffier die Leiden ooit had. De functie ontstond bij de invoering van het dualisme in 2002 en sinds die tijd heeft 'Koningin Noor', zoals veel raadsleden haar noemden, hem bekleedt.

De speciale raadsvergadering werd voorgezeten door de nu 81-jarige Leidse oud-burgemeester Wolter Lemstra. In 2002 en een deel van 2003 was hij waarnemer in Leiden. Hij haalde Van der Vlist over om op de functie te solliciteren.

Na de afscheidstoespraak van burgmeester Lenferink kreeg Noor van der Vlist de Jan van Houtpenning uitgereikt. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden en de Werkgeverscommissie van de Leidse Gemeenteraad kenden de Jan van Houtpenning aan mevrouw Van der Vlist toe vanwege haar bijzondere toewijding aan haar taak, gedurende zeer veel jaren.

Dankbaar

"Noor van der Vlist heeft enorm veel betekend voor het aanzien van het gemeentebestuur in Leiden. Ze was een uitstekende griffier die groot aanzien genoot en veel kennis van zaken had. Wij zijn haar enorm dankbaar voor haar inzet", aldus burgemeester Lenferink.

Noor van der Vlist wordt opgevolgd door Gerald van Leiden die hiervoor 14 jaar als griffier bij de Tweede Kamer werkte.