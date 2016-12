Nieuwe schaatshal mogelijk voor jaren in de kast

Dat verwacht sportwethouder Paul Dirkse die afgelopen week de hele schaatswereld over zich kreeg naar aanleiding van de brief die hij de gemeenteraad eerder deze maand stuurde. Daarin kondigde hij aan dat er geen geld is voor en een nieuw zwembad, en een nieuwe sporthal en een nieuwe schaatshal. Die laatste sneuvelt daarom in zijn voorstel.

Afgelopen donderdag lichtte hij zijn plannen toen in de vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Daar kreeg hij niet alleen een uiterst kritische raad tegenover zich, maar ook honderden schaatsers die voor de vergadering actie voerden op het Stadhuisplein en vervolgens de vergadering bij wilden wonen. Omdat zoveel mensen niet in de raadzaal passen was in de Burgerzaal de vergadering ook te volgen op een groot scherm. Overigens met afschuwelijk geluid en een constante pieptoon.

Chris de Waard in gesprek met Jeroen Straathof, insprekers Casper Springer en Evelyn van Leeuwen, Marcel Verburg, Julius Terpstra (CDA, Martijn Otten (PvdA) en met sportwethouder Paul Dirkse.

Tijdens de vergadering spraken meer dan tien mensen uit de schaats- en sportwereld in om de wethouder van het onzalige plan af te laten zien. Hoewel ook de meeste politiek partijen graag willen dan de schaatshal er toch komt, lijkt dat weinig realistisch. Er zijn enorme tekorten op het totaal van de plannen en geld om het verschil bij te passen is er niet zomaar. Het gaat om 7,7 miljoen tot 13,7 miljoen euro afhankelijk van de gekozen variant van met name de sporthal.

De presentatie sportaccommodatieplan wethouder Dirkse is hier te raadplegen: 20161215-presentatie-sportaccommodatieprojecten.