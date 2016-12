Leiden neemt extra veiligheidsmaatregelen rond kerstmarkt

Welke maatregelen er genomen worden wil burgemeester Lenferink niet precies zeggen. "Dat doen we in dit soort situaties nooit. We letten bij evenementen altijd al goed op de veiligheid, maar we hebben vanmorgen toch nog eens goed gekeken of de maatregelen die we al genomen hadden volstaan. We hebben geconstateerd dat we nog wel wat extra kunnen doen. Maar de stad gaat niet op slot."

Chris de Waard prak dinsdagmiddag met burgemeester Lenferink over de veiligheidsmaatregelen bij de Leidse kerstmarkt.