Regionale radiozenders overhandigen zwartboek aan kamercommissie

In het zwartboek trekken de radiostations aan de bel over de wijze waarop het Agentschap Telecom toezicht houdt op de regionaliteitseisen waar de zenders aan moeten voldoen.

Chris de Waard in gesprek met NLCR-voorzitter Pierre Karsten over de problematiek rond de regionaliteitseisen bij de radiozenders.

De toezichthouder legt de regels sinds kort zo rigide uit dat de branche, die wekelijks zo’n twee miljoen luisteraars bedient, dreigt te verdwijnen. AT wil namelijk draconische boetes opleggen aan 'overtreders'.

Chris de waard sprak Tweede Kamerlid Remco Bosma van de VVD over de toezichtperikelen waarover de regiozenders vandaag in een zwartboek aan de bel trekken.

Geboorteplaats leidend

Belangrijkste bezwaren van de radiostations zijn het niet meer meetellen van verzoekplaten en het zogenaamde geboortecriterium dat sinds begin september wordt gehanteerd door de toezichthouder.

Daarbij tellen alleen dj’s en presentatoren mee voor het behalen van het percentage regionale informatie als ze in het zogenaamde 'groene' verzorgingsgebied van de zender zijn geboren. Dat geldt ook voor artiesten en luisteraars die meedoen met een spelletje of mensen die worden geïnterviewd.

Voor Sleutelstad zou bijvoorbeeld gelden dat elke Leidenaar die in het ziekenhuis in Leiderdorp is geboren, niet meetelt voor het behalen van het benodigde percentage regionaliteit in de radio-uitzendingen. Het ziekenhuis valt buiten dat groene gebied,

Groene gebieden

Dat groene gebied is in 2003 bij de eerste uitgifte van de frequenties gebruikt als technische parameter voor de verzorgingsgebieden. Daarbuiten is een paars gebied en daarna wordt het wit. In de paarse gebieden zijn de stations prima te ontvangen en ook in delen van de witte gebieden is de ontvangst doorgaans goed.

Ook hoort het bijna altijd tot het gebied dat de inwoners als hun directe omgeving beschouwen. De huidige manier van toezicht houden gaat daar compleet aan voorbij.

Woensdag overlegt de commissie met minister Kamp van Economische Zaken. De Kamerleden zullen naar verwachting aandringen op een werkbaar toezichtregime dat recht doet aan de praktijk van de afgelopen 13 jaar.