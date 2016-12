Tientallen klachten op meldpunt 'Dupe van je data'

Meer dan de helft van de klachten gaat over energiebedrijven die een hoge borgsom eisen.

Gedupeerden moesten bij het afsluiten van een energiecontract plotseling een voorschot van gemiddeld 600 euro betalen, ze werden afgewezen voor een abonnement door een telecomprovider of ze konden bij webwinkels niet achteraf betalen. Dit terwijl ze nooit schulden maakten en een goed inkomen hebben.

Als deze consumenten om opheldering vragen, blijken ze een "kredietrisico" te vormen. Omdat ze in een wijk wonen met relatief veel wanbetalers, omdat een vorige bewoner van hun huis betalingsproblemen had of omdat ze jaren geleden een keer een rekening die niet klopte niet hebben betaald. Uit de meldingen blijkt ook dat gedupeerden vaak helemaal geen duidelijkheid krijgen of van het kastje naar de muur worden gestuurd als ze uitleg vragen over een afwijzing of een hoge borgsom.

Handelsinformatiebureaus

Bedrijven baseren een lage kredietscore grotendeels op het oordeel van externe bureaus zoals EDR, Experian of Focum. Deze handelsinformatiebureaus beoordelen de kredietwaardigheid van consumenten. Om beter inzicht te krijgen in hun handelswijze gaat de Consumentenbond deze handelsinformatiebureaus om uitleg vragen.

De Consumentenbond heeft verder de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) geïnformeerd over de meldingen over energiebedrijven die een hoge borgsom vragen. De ACM houdt deze waarborgsommen in de gaten.

Om alle problemen rondom datadiscriminatie helder te krijgen, roept de Consumentenbond consumenten op hun ervaringen te melden op Meldpunt de dupe van je data .