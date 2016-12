Vergoeding van orthodontie niet altijd dekkend

Orthodontie tot de leeftijd van 18 jaar wordt alleen in uitzonderlijke gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, zoals bij een schisis (hazenlip). Vaak moet er dan wel toestemming aan de zorgverzekeraar gevraagd worden. In de meeste gevallen moet je de behandeling dus zelf te betalen of wordt deze gedekt door een afgesloten aanvullende zorgverzekering.

Aanvullende verzekering

Verschillende aanvullende verzekeringen bieden vergoeding voor orthodontie. Let er hierbij op dat er vaak verschil is in de vergoeding van orthodontie tot 18 jaar en vanaf 18 jaar (of bij sommige verzekeraars 22 jaar). De vergoeding voor kinderen is vaak ruimer dan die voor volwassenen.

Beperkingen in vergoeding

Sommige polissen bieden vergoeding van orthodontie tot een maximumbedrag voor de gehele verzekeringsduur. Maak je meer kosten dan dit maximumbedrag, dan draai je zelf voor deze kosten op. Andere polissen bieden een maximumvergoeding per jaar.

Daarnaast geldt in sommige gevallen een gedeeltelijke vergoeding per behandeling. Als een verzekeraar 75 procent van de kosten per behandeling vergoedt, betaal je dus alsnog een kwart zelf. Wanneer de beugel door onzorgvuldigheid stuk gaat of kwijtraakt zijn de kosten voor je eigen rekening. Ook de kosten van niet nagekomen afspraken betaal je zelf.

Denk je erover om over te stappen van zorgverzekering? De zorgvergelijker kan jou helpen de juiste keuze te maken.