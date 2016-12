Dit zijn de verschillen tussen natura- en restitutieverzekeringen

De verschillen zitten hem niet in de inhoud, maar in de vergoedingen. En in de vrijheid die je al dan niet hebt bij het kiezen van een bepaalde zorgverlener. Belangrijk om te weten: bij spoedsituaties kun je in elk ziekenhuis terecht, ongeacht het soort polis dat je hebt. Ook in de keuze voor een huisarts ben je altijd vrij.

Restitutiepolis

De restitutiepolis is over het algemeen de duurste van de vier. Maar dit heeft een reden: je bent volledig vrij om te bepalen naar welke zorgverlener en welk ziekenhuis je gaat. Je behandelingen worden (tenzij excessief hoog) volledig vergoed, of je verzekeraar nu wel of geen contract met de zorgverlener in kwestie heeft afgesloten. In het laatste geval kan het hooguit gebeuren dat je de rekening even moet voorschieten, en daarna mag declareren.

Naturapolis

Heb je een naturapolis? Dan ben je maandelijks wat goedkoper uit, maar heb je ook minder te kiezen. Je krijgt je behandelingen dan alleen volledig -en wederom tot een maximaal bedrag - vergoed als je zorgverlener een contract met jouw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Eigenlijk wijst je verzekeraar je dus min of meer aan naar welke zorgaanbieder je toe moet.

Toch hoef je bij andere zorgverleners niet alles zelf te betalen. Bij niet-gecontracteerde zorg komt tusen de 20 en 35 procent voor jouw rekening.

Budgetverzekering

Nog een tandje voordeliger is de (het woord zegt het al) de budgetverzekering . Wie weinig kosten verwacht te maken, kan hiermee veel geld besparen. Ook als het je om het even is bij welke arts je terecht komt, zou je kunnen kiezen voor een budgetpolis.

Mocht je onverhoopt toch in het verkeerde ziekenhuis belanden, dan kan dit met deze verzekering wel honderden of zelfs duizenden euro’s kosten als die zorgverlener geen contract heeft met jouw verzekeraar.

Zorg er daarom altijd voor dat je vooraf zwart op wit hebt of jouw behandeling vergoed gaat worden. Weet dat je voor spoedeisende hulp in elk ziekenhuis terecht kan.

De combinatieverzekering

Vind je het moeilijk te kiezen tussen een restitutiepolis, waarbij je alles vergoed krijgt en een naturapolis, met zorg onder bepaalde voorwaarden? Daar is wat op gevonden, want vanaf volgend jaar kun je voor allebei gaan.

Voor sommige vormen van zorg kan het prettig zijn volledige vrijheid te hebben bij de keuze van een behandeling. Bij andere vormen vind je het misschien wel best dat je beperkt bent tot het lijstje zorgaanbieders waarmee je verzekeraar een contract heeft afgesloten.

Dan is een combinatie tussen een restitutie-en een naturapolis een mooi alternatief, en ben je maandelijks meestal toch wat goedkoper uit dan met een restitutiepolis.

Eerste hulp bij kiezen

Ga je voor de budgetpolis, met als risico dat je achteraf fors moet bijbetalen? Of ben je liever wat duurder uit voor meer zekerheid en vrijheid? Het blijven lastige dilemma's. De Zorgvergelijker kan je helpen kiezen.