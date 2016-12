Eigen risico wel of niet verhogen?

Stel dat je je verplichte eigen risico verhoogt met 300 euro. Dan betaal je dus de eerste 685 euro aan zorgkosten zelf. Dat hogere risico 'beloont' je zorgverzekeraar met een korting die maandelijks aardig kan aantikken.

Verhogen eigen risico

Heb je vorige jaren weinig gebruik gemaakt van de zorg en denk je het komend jaar weer weinig tot geen aanspraak te hoeven maken op je eigen risico? Dan zou je het eigen risico omhoog kunnen krikken. Maar let op: je weet nooit zeker of je onverhoopt alsnog in het ziekenhuis belandt. Daarom is het goed om het hele bedrag van het eigen risico, het verplichte én het vrijwillige gedeelte, altijd op je bankrekening paraat te hebben.

Eigen risico beter niet verhogen

Wanneer je de afgelopen jaren met regelmaat naar het ziekenhuis moest en medicijnen nodig had, dan zul je hebben gemerkt dat je snel 'door je eigen risico heen' was. In dat geval kun je beter je eigen risico op 385 euro laten staan. Ook als je niet zeker weet of het lukt om altijd een flink bedrag achter de hand te hebben voor het geval je toch acute zorg nodig hebt, geldt: better safe than sorry.

Verwacht je dus veel zorgkosten? Hou het dan bij het verplichte eigen risico van 385 euro. Verwacht je weinig en heb je een spaarpotje voor onverwachte kosten? Verhoog dan je premie en ga voor die korting.

Eigen bijdrage, extra kosten

Tot slot kun je nog met zorgkosten te maken krijgen die los staan van je eigen risico: de eigen bijdrage . Voor sommige medicatie, of bijvoorbeeld een hoortoestel of orthopedische schoenen, moet je een percentage van de kosten zelf betalen. Het is goed je te realiseren dat die kosten niet van het eigen risico afgaan, maar er bovenop komen.

