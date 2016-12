'Tarieven in zorgmarkt moeten transparant worden'

De Consumentenbond gaat deze troebele tarievenmarkt in de zorgsector openbreken en kan jouw hulp daarbij goed gebruiken.

Wat kost een röntgenfoto van een heup? Of een eerste consult bij de dermatoloog in verband met eczeem? Twee niet al te ingewikkelde vragen, zou je zeggen. Vragen waar je als zorgconsument eenvoudig antwoord op zou moeten krijgen. Dit blijkt echter niet zo te zijn.

Kastje naar de muur

Eigen onderzoek door de Consumentenbond naar de prijzen van ziekenhuisbehandelingen leverde, naast eindeloze wachttijden en doorverbindingen zonder resultaat, veel onjuiste of vage informatie op.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen wijzen vaak naar elkaar voor antwoorden, of zeggen dat zij deze informatie niet mogen delen. Dit laatste is niet waar.

Veel ziekenhuisbezoeken betaal je zelf

Gevolg van deze onduidelijkheid is ook dat je als consument over zorgkosten in het duister tast, totdat de rekening op de deurmat valt. Pijnlijk, want de prijs van meer dan de helft van alle gedeclareerde ziekenhuisbehandelingen is lager dan het verplichte eigen risico. Die betaal je dus uit eigen zak.

Daarom is het zinvol de prijzen voor een behandeling vooraf te kunnen vergelijken, maar ook om achteraf te kunnen controleren of de kosten eigenlijk wel kloppen.

Omdat verzekeraars en ziekenhuizen maar niet over de brug kwamen met het openbaar maken van hun prijzen, kwam de Consumentenbond zelf in actie. En daarbij kan jij nog steeds helpen. Wanneer je recent een ziekenhuisbehandeling hebt ondergaan, kun je via de website van de Consumentenbond eenvoudig en anoniem laten weten wat die behandeling heeft gekost. Per verzekeraar leggen we uit hoe je die ziekenhuisrekening online kunt checken .



Hoe meer tarieven worden gedeeld , hoe beter. Jij weet dan vóórdat je een behandeltraject instapt, beter waar je qua zorgkosten aan toe bent.

Denk je erover om over te stappen van zorgverzekering? De zorgvergelijker kan jou helpen de juiste keuze te maken.