Dealer niet altijd duurder dan universele garage

Besparen op auto-onderhoud? Veel autobezitters zullen dan naar een universele garage gaan want 'de dealer is duurder'. Maar uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de dealer niet altijd duurder en soms zelfs goedkoper is. Het verschilt per auto en per klus.

De prijzen bleken flink uiteen te lopen. Zo maakte een universele garage een offerte van 660 euro voor een 70.000 km-beurt van een Volkswagen Golf 1.4 van vijf jaar oud, terwijl zijn collega's gemiddeld 320 euro vroegen. De onderhoudsofferte van een Ford Ka van twee jaar was bij de universele garages en "fastfitters" (Kwikfit is de bekendste) gemiddeld aanzienlijk goedkoper dan bij de dealers.

Of een dealer of een universele garage het goedkoopste is, verschilt dus per klus. Vraag dus altijd aan meerdere bedrijven een offerte.

Ter vergelijking

Wie geen zin heeft zelf garages te benaderen voor een offerte, kan terecht bij Carsom. Via www.carsom.nl kun je op basis van kenteken en kilometerstand de prijzen opvragen voor de meeste beurten en reparaties.

Carsom geeft een algemene prijsindicatie op basis van de fabrieksopgaven van uren en onderdeelkosten. Het bedrijf selecteert vervolgens drie Bovag-garages in de buurt en biedt aan een offerte te vragen. Dat is handig, maar in diverse reviews is te lezen dat de bij Carsom aangesloten Bovag-bedrijven niet of veel te laat reageren op het offerteverzoek.

Ook valt op dat de prijsindicaties van Carsom soms wel een erg grote bandbreedte hebben; de duurste is dan wel drie keer zo hoog als de goedkoopste. En de prijzen die wij opvroegen, vielen soms nog buiten die bandbreedte.

Nieuw, dus dealer?

Stel dat je bij een ander bedrijf goedkoper uit bent dan bij de eigen dealer, loop je dan niet het risico je garantie te verspelen? Ja en nee.

Wie een nieuwe auto koopt, heeft wettelijk recht op een deugdelijk product en dus recht op gratis reparatie wanneer de auto eerder kapotgaat dan je redelijkerwijs mag verwachten bij normaal gebruik. Het eerste halfjaar moet de dealer de auto dan ook kosteloos repareren, tenzij hij kan aantonen dat de koper de auto verkeerd heeft gebruikt.

Na dat halfjaar ligt de bewijslast bij de koper. Die moet dan aantonen dat hij het gebrek niet zelf heeft veroorzaakt. Lukt dat, dan ligt de bal weer bij de verkoper. Die zal de auto gratis moeten repareren, tenzij hij kan aantonen dat het gebrek door een andere garage is veroorzaakt.

Het ligt anders voor de extra garantie die de verkoper of fabrikant bij de koop kan bieden. Dat is iets extra's naast de wettelijke rechten waaraan de verkoper of fabrikant wél voorwaarden mag verbinden. Daarom kan het, zeker bij langere garantieperioden, verstandig zijn die garantie niet op het spel te zetten.