Afvallen met shakes en maaltijdvervangers

Met shakes of repen vervang je je reguliere ontbijt, lunch en/of avondeten. Je valt af omdat de repen en shakes vaak minder calorieën bevatten dan reguliere maaltijden. Hoeveel je afvalt is afhankelijk van hoeveel maaltijden je vervangt en van wat je daarnaast nog eet. Het aantal maaltijden dat je kunt vervangen verschilt per merk. Een goede maaltijdvervanger bevat in ieder geval:

- minimaal 75 gram eiwit per dag;

- minimaal 10 gram vezels per dag;

- minimaal 30 gram koolhydraten per dag;

- voldoende vitaminen en mineralen.

Uitgebalanceerde maaltijd

Veel maaltijdvervangers worden gepromoot als uitgebalanceerde maaltijd, maar blijken juist veel suiker of erg weinig vezels te bevatten. Zo zijn er shakes die bijvoorbeeld meer suiker bevatten dan een glas cola.

Let bij het kopen van maaltijdverangers goed op. In hetzelfde schap staan vaak ook producten die meer bedoeld zijn als tussendoortjes. Deze bevatten bijvoorbeeld niet voldoende vitaminen en mineralen om een hele maaltijd te vervangen.

Voordelen maaltijdvervangers

- Je valt af. De shakes en repen bevatten minder energie dan reguliere maaltijden.

- Je krijgt vaak voldoende vitaminen en mineralen binnen.

- Bepaal zelf hoe snel je afvalt door een, twee of drie maaltijden per dag te vervangen.

- De afgepaste porties helpen je om niet te veel te eten.

- Het is makkelijk in gebruik. De shakes hoeven over het algemeen alleen aangemengd te worden met water, melk of yoghurt. Steeds vaker zijn ze in kant-en-klaar verpakkingen te koop.

Nadelen maaltijdvervangers

- De smaak is vaak (erg) zoet, dat is niet voor iedereen weggelegd.

- Maaltijden zijn vaak niet uitgebalanceerd, ze bevatten vaak te weinig vezels, te weinig eiwitten, te weinig goede vetzuren of te veel suikers.

- Niet alle producten zijn geschikt om alle drie de maaltijden te vervangen. Zeker niet op de lange termijn. Bovendien is het niet altijd duidelijk wat een maaltijdvervanger en wat een tussendoortje is. Deze liggen vaak door elkaar heen in het schap. Lees daarom altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.