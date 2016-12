Deze winterschade dekt je autoverzekering niet

Storm-, hagel- en ruitschade

Heb je autoschade door bijvoorbeeld storm en hagel, dan is dit gedekt op de beperkt cascodekking van je autoverzekering, ook als je een all-risk polis hebt. Het voordeel is is dat je na een schadeclaim niet terugvalt op de bonus-malusladder. Je behoudt dus je no-claimkorting en je schadevrije jaren. Hetzelfde geldt voor ruitschade, bijvoorbeeld door een al bestaand sterretje dat doorscheurt vanwege het winterse weer.

Heb je alleen een WA-autoverzekering? Dan draai je zelf op voor schade aan je auto. Er is dan alleen dekking voor schade die je met de auto aan een ander veroorzaakt, zoals na een uitglijder op een spekgladde weg.

Sneeuwballen en slippartijen

Andere schade aan de eigen auto door het winterse weer is alleen gedekt met een all risk- of volledig cascoverzekering. Denk aan slippen en botsen of op ongelukkige wijze in de sloot belanden na een glijpartij. Hetzelfde geldt in principe voor schade aan de auto door sneeuwval of pekel. Het nadeel is dat een schadeclaim wel ten koste gaat van je schadevrije jaren en mogelijk ook je no-claimkorting. Soms kan het lonen om schade zelf te betalen als je dat kunt.

Gooit iemand moedwillig een sneeuwbal tegen de auto en heb je schade, dan valt dit ook onder all-risk dekking en is er terugval in schadevrije jaren of no- claimkorting. Of je moet de schade bij de veroorzaker kunnen verhalen.

Gevaarlijk weer (code rood)

Bij écht slecht weer kan het KNMI een waarschuwingscode - geel, oranje of rood - afgeven per provincie. Bij code rood geldt een weeralarm en is het opletten geblazen, bijvoorbeeld voor verraderlijke gladheid.

Maar zolang je alle normale voorzorgsmaatregelen neemt, mag je gewoon de weg op en geldt er in deze situatie dekking via de autopolis. Je kunt overigens wel een paar honderd euro boete krijgen voor zaken als rijden met slecht zicht als je je bevroren ruiten niet goed schoon hebt gekrabd.

Winterbanden en aansprakelijkheid

In Nederland zijn winterbanden niet verplicht, in tegenstelling tot landen als Duitsland, Noorwegen, Zweden en Finland bij winters weer. In die landen kan het een boete opleveren als je niet voldoet aan de regels.

Wanneer je zónder winterbanden onder winterse omstandigheden rijdt (soms alleen een bepaalde periode), dan kun je mede-aansprakelijk worden gesteld en verweten worden dat je 'grof nalatig' bent als je (buiten je schuld) betrokken raakt bij een verkeersongeval.

De verzekeraar kan dan weigeren je schade uit te betalen. In Nederland speelt het ontbreken van winterbanden hierbij geen rol.

Ben je op zoek naar een autoverzekering die bij je past? De Consumentenbond heeft een handige vergelijker waarbij jouw ideale verzekering vindt.