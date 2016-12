Is glutenvrij eten wel of niet gezond?

Wat zijn gluten?

Gluten is de naam van een groep eiwitten die voorkomt in onder andere tarwe, rogge, gerst en spelt. Gluten zorgen er onder andere voor dat deeg een mooie samenhang heeft. Daarnaast houden zij het gas vast dat vrij komt bij gisting, waardoor bijvoorbeeld brood mooi luchtig wordt.

Waarom glutenvrij?

Wie last heeft van een glutenintolerantie (coeliakie) wordt letterlijk ziek van gluten. De gluten beschadigen de dunne darm en dit kan zorgen voor een opgeblazen gevoel, diarree of juist verstopping. Bij kinderen kan glutenintolerantie zorgen voor een groeiachterstand en verminderde schoolprestaties.

Toch kiezen ook steeds meer mensen zonder coeliakie voor een glutenvrij dieet. Bijvoorbeeld omdat ze denken dat gluten niet gezond zouden zijn of omdat ze buikklachten hebben.

Is het weglaten van gluten gezond?

Gluten zitten in granen, toch zijn er ook veel producten die van nature glutenvrij zijn. Het maken van een gezonde voedzame glutenvrije maaltijd is dan ook niet heel moeilijk. Toch bevatten sommige producten zoals sauzen en ijs soms ook gluten. Wil je zeker weten dat een product geen gluten bevat, dan is het belangrijk om het etiket goed te lezen. Fabrikanten zijn verplicht om te melden of een product gluten bevat.

Glutenvrij is zeker niet altijd gezonder. Zo bleek bijvoorbeeld uit onze test van dat er bijna altijd meer zout in glutenvrij brood zit dan in gewoon brood. Door bijvoorbeeld je eigen brood te bakken heb je zelf in de hand hoeveel zout je binnenkrijgt.

Tekorten

Wil je gluten mijden, dan eet je vaak minder granen. Maar granen leveren ook belangrijke voedingsstoffen. Daarom is het belangrijk te letten op de volgende punten:

- Let op dat je voldoende vezels binnenkrijgt. Deze zijn goed voor de stoelgang. Vezels zitten naast granen ook in groente, fruit en peulvruchten.

- Vitamine B1 is onmisbaar voor de energievoorziening van je lichaam, de werking van je hart en je zenuwstelsel. Vitamine B1 vind je voornamelijk in aardappelen, groente, vlees en melk.

- IJzer heb je nodig voor het transport van zuurstof in je lichaam. Als je een tekort aan ijzer hebt ben je snel vermoeid en kun je bleek zien. IJzer zit vooral in rund- en lamsvlees.

- Foliumzuur heb je nodig nodig voor de aanmaak van bloedcellen en voor de ontwikkeling van het lichaam. Foliumzuur vind je vooral in groene groente.