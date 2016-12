Dit zijn de voor- en nadelen van boxsprings

Voordelen van de boxspring

Een boxspring-combinatie heeft enkele kenmerken die sommige mensen erg prettig vinden. Zoals:

- Een boxspring-combinatie is in de regel hoger dan een 'gewone' matras-bed(bodem)combinatie.

- Door de vele mogelijkheden in kleuren en materiaal van de bekleding is een boxspring-combinatie makkelijk aan te passen aan het slaapkamerinterieur.

- Door de open constructie van veren ventileert een boxspring-combinatie goed.

- Van 2 eenpersoonsboxspringcombinaties kun je eenvoudig een tweepersoonsbed maken.

- Zonder hoofd- en voetboard is een boxspring-combinatie compact: niet groter dan de matrasmaat.

Nadelen van de boxspring

- De stoffen bekleding van een boxspring is lastig stofvrij te houden. Dat is een nadeel voor mensen met huisstof(mijt)allergie. Als alternatief kun je kunststof bekleding (leder-look) gebruiken.

- Vlekken op de stoffen bekleding zijn lastiger te verwijderen dan van een houten of kunststof bedombouw of bekleding.

- Voor sommige mensen veert de combinatie van een binnenveringmatras op een verende bodem te veel.

- De bekleding. Vaak is de matras van een boxspring in dezelfde stof bekleed als de onderkant. Wanneer je de matras laat vervangen is het vrijwel onmogelijk om deze in dezelfde stof te bekleden. Je moet dan een nieuwe combinatie kopen, of het onderstel opnieuw laten bekleden. Opnieuw bekleden is al snel zo prijzig dat een nieuwe combinatie aantrekkelijker is.