Koninklijke familie ontspannen tijdens feestelijk bezoek Tilburg

Aan het einde van het bezoek, rond 13.30 uur, bedankte de koning de burgemeester en de bevolking van Tilburg namens de hele koninklijke familie.

"Het was een feest mijn verjaardag hier met jullie allemaal te vieren," zei hij. "Dit is Tilburg, dit is het hart van Brabant. Jullie zijn boven jezelf uitgestegen door te laten zien wat deze regio kan, wat deze stad kan. Dat jullie stad een verleden heeft, een heden en een waanzinnige toekomst!"

Burgemeester Peter Noordanus zei in zijn afscheidswoord erg trots te zijn op ''mijn Tilburgers'', die er een ''geweldig feest'' van hebben gemaakt.

Na het dankwoord van de koning klonk het Wilhelmus, meegezongen door een vol Piusplein. Met het lied Brabant namen de Tilburgers afscheid van de koninklijke familie

Dertien werelden

Het gezelschap maakte een tour van zo'n twee uur door de stad aan de hand van dertien (naar het netnummer 013) 'werelden', die een beeld geven van de stad. Het feest eindigt op het Piusplein met 'Het Groots Slotevent', waar onder anderen Guus Meeuwis, Gers Pardoel, Kenny B en Roy Donders optreden.

Tijdens de wandeling waren er veel verwijzingen naar de Tilburgse cultuur en tradities, zoals textiel, carnaval, kermis, onderwijs en techniek maar ook Roze Maandag, een onderdeel van de Tilburgse kermis. Het ensemble, van Jan Taminiau, dat koningin Máxima droeg tijdens het bezoek aan Tilburg is vanaf vrijdag te zien in het TextielMuseum.

Ontspannen

Er was veel politie en beveiliging op de been, maar het gezelschap zag er ontspannen uit en deed mee met veel activiteiten. De koninklijke familie werd onder andere toegezongen door een zangeres en een hiphopduo, bekeek en beluisterde een optreden met vijftig piano's en kreeg versnaperingen aangeboden bij vier plaatselijke foodtrucks.

Ook de dochters van de koning schudden tientallen handen met het publiek. Ze vermaakten zich prima bij het onderdeel Urban Sports, met skaten, BMX, klimmen en breakdance. Ontspannen maakte de koning hier een praatje met een paar skaters.

Pieter-Christiaan en Laurentien deden mee aan rolstoelbasketbal en ook Constantijn liet een potje dunken zien. Maurits maakte fans door met Brabants accent te roepen: ''Tilburg hartstikke mooi, of nie!'' en koningin Máxima liet zien dat ze kan breien.

Duizendkoppig koor

De koning, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Ariane en Alexia kwamen even na 11.00 uur per trein aan in Tilburg. Op het station werden ze welkom geheten door burgemeester Peter Noordanus, commissaris van de Koning van Noord-Brabant Wim van de Donk, enkele Tilburgse kinderen en een duizendkoppig koor.

De koningin en de prinsessen kregen bij aankomst een bijzonder boeket overhandigd van de duurzame spijkerstof 013denim. Voor Amalia, Alexia en Ariane was er een armbandje van hetzelfde materiaal.

Toeschouwers

De eerste koningsgezinde toeschouwers arriveerden al voor 6.00 uur vanochtend, maar rond achten begon het langzaam drukker te worden langs de route, meldt Radio 1. Volgens een vertegenwoordiger van de organisatie is het vollopen van de locatie ordelijk verlopen.

Op het Piusplein, waar rond 12.45 uur het feest een muzikaal slot beleeft, was het rond het middaguur al erg druk. De politie adviseerde mensen om naar andere pleinen te gaan, waar ook tv-schermen staan. Het is "lekker druk" in de stad, meldde de gemeente.

Niet afzijdig

Koningshuisdeskundige Rick Evers zei tegen Omroep Brabant dat koning Willem-Alexander bekendstaat als een vorst die zich niet afzijdig houdt. "Willem-Alexander bevindt zich half tussen het publiek. Veel meer dan Beatrix, die ging niet echt naar het publiek toe. Die bleef op het middenpad, een beetje wuiven. Willem-Alexander is echt een koning tussen de mensen."

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte voorafgaand aan het koninklijk bezoek bekend dat 220 journalisten zich hebben verzameld in Tilburg, meldt Radio 1. Volgens de dienst is dat een recordaantal.

Tilburg is qua inwonertal de zesde stad van Nederland. Een industriestad, met name bekend van de textiel. Maar het is ook een studentenstad en een plek waar de bevolking houdt van het bourgondische goede leven, aldus de gemeente.

Burgemeester Noordanus liet vooraf weten dat hij rekent op zo'n 70.000 bezoekers die de vijftigste verjaardag van de koning mee komen vieren.

Enquête

Uit de jaarlijkse Koningsdagenquête van Ipsos in opdracht van de NOS blijkt dat 70 procent van de Nederlanders achter de monarchie staat, tegenover een dieptepunt van 65 procent vorig jaar.

De populariteit van koning Willem-Alexander is ook licht gestegen. De ondervraagden waardeerden hun vertrouwen in de hem met een 7.6. Vorig jaar was dat nog een 7.3. De ondervraagden Het meest vertrouwde lid van het koningshuis blijft koningin Maxima. Zij krijgt een 8.

Zeven op de tien Nederlanders vindt wel dat het koningshuis zich moet verantwoorden over de kosten die het maakt. Een kwart van de ondervraagden maakt zich druk over de kosten van de monarchie, een derde juist niet.