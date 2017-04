Koningsnacht in grote steden verloopt rustig en sfeervol

Door de hele stad spelen bands als Pat Smith & Friends, Fresku & Mocromaniac en Indian Askin op diverse podia.

"De optredens van de bands slaan enorm aan", zegt organisator Arthur Pronk. "Op het Spuiplein gaat het helemaal los." Dit jaar is er voor het eerst elektronische muziek op het Kerkplein, rond het bekende café Beergarten. "Dat podium is een blijvertje", aldus Pronk.

Hij schat dat er ruim 150.000 bezoekers zijn.

Bomvol

"Het wordt wel wat drukker omdat mensen nog onderweg zijn naar Den Haag. Hoe dan ook word ik hier heel blij van als je het vergelijkt met vorig jaar." Toen kwamen door het slechte en koude weer slechts 125.000 bezoekers af op het festival, dat tot 's nachts 01.00 uur duurt.

Ook op een ander jaarlijks evenement, de Vrijmarkt in Utrecht, is de regen uitgebleven. Het is er "bomvol" aldus een woordvoerder van de gemeente. "Iedereen heeft het uitstekend naar zijn zin."

In Rotterdam is de Erasmusbrug speciaal voor Koningsdag verlicht in de kleur oranje.