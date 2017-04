Koning kijkt met plezier terug op 'onbezorgde kindertijd'

Dat heeft koning Willem-Alexander woensdagavond gezegd tijdens een interview met Wilfried de Jong. Het interview met de koning aan de vooravond aan zijn vijftigste verjaardag werd gelijktijdig uitgezonden bij RTL en NOS.

Wel begon de koning al vroeg te begrijpen dat hij uit een bijzondere familie kwam. "Ergens tussen drie en vijf jaar oud begin je het je te beseffen," zei hij. Zijn schoolgenoten besteedden niet veel aandacht aan zijn status, hoewel dat bij hun ouders soms wel anders was.

De televisie kwam niet in op Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, waar Willem-Alexander opgroeide. Dat betekende dat hij soms de kinderen op school moest uithoren over wat er de avond daarvoor op televisie was geweest, zodat hij net kon doen alsof hij het zelf had gezien. Daar leerde hij "veel creativiteit" van, aldus de koning.

Duitser

Wat ook een rol speelde tijdens de jeugd van Willem-Alexander was het schuldgevoel dat zijn vader, prins Claus von Amsberg, had over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Claus was zich altijd bewust van zijn verantwoordelijkheid als Duitser, aldus Willem-Alexander. "Hij kon het bijvoorbeeld niet toestaan dat iemand de Holocaust vergeleek met iemand als Pol Pot."

De toenmalige prins dacht niet dat zijn ouders zouden instemmen met zijn jarenlange lidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Die verwachting was gebaseerd op de afkeer die met name prins Claus had van de Olympische Spelen. Die was ontstaan toen Duitsland in 1972 bij de Spelen in München niet in staat bleek de Israëlische ploeg te beschermen tegen een Palestijnse terroristische aanval.

''Die Spelen waren voor mijn vader heel dramatisch", aldus Willem-Alexander. ''Hij wilde nooit iets meer te maken hebben met de Olympische Spelen. Als prins werd hij door zijn ouders dan ook niet meer meegenomen naar de Spelen. De eerste keer dat hij zich daar vertoonde was in 1988 bij de Winterspelen in Calgary.

Toen het IOC hem enkele jaren later vroeg om lid van het bestuur te worden, dacht hij dat ''zijn ouders nee zouden zeggen." Maar het was juist prins Claus die zei: ''Dat moet je doen."

Claus vond niet dat zijn eigen bezwaren en verleden de ontplooiing van Willem-Alexander in de weg moest staan. ''Het is een goede kans je internationaal te positioneren." Pas bij de troonswisseling gaf Willem-Alexander het lidmaatschap op.

Grote mond

De koning noemde zichzelf "een hele normale puber". Veel kans om te rebelleren tegen zijn ouders kreeg hij niet, omdat prins Claus in die tijd leed aan een zware depressie, waar later ook nog de ziekte van Parkinson bijkwam. Het is moeilijk om je als tiener af te zetten als er niemand is die tegengas geeft. Willem-Alexander: "Dat heb ik heel moeilijk gevonden."

Als puber had hij wel regelmatig een grote mond. De koning was "ad rem", vindt hij zelf, mede dankzij de kleine leeftijdsverschillen tussen hem en zijn broers. "Het verschil tussen mij en mijn jongste broertje is minder dan 2,5 jaar. Als je dan niet snel in je antwoorden bent, dan ben je soms te laat."

Na de verhuizing van het gezin naar Den Haag in 1981 werd Willem-Alexander regelmatig gepest met zijn Baarnse accent. "We werden gezien als provinciaal." Door sketches van Van Kooten en De Bie uit zijn hoofd te leren vond hij aansluiting bij zijn klasgenoten. "Dat was echt een overlevingstactiek."

In 1985 ging de koning in dienst bij de marine. Zonder de dingen die hij daar leerde, was het wellicht heel anders met hem afgelopen, zei hij. "Dan had ik toch misschien wel minder structuur in mijn leven gehad en minder discipline om mijn studie te volbrengen."

Fouten maken

De koning vindt het belangrijk dat jongeren de ruimte krijgen om fouten te maken, zodat daar van kan worden geleerd. Het is een boodschap die hij zijn oudste dochter en beoogde opvolger Amalia expliciet meegeeft. Zij moet zichzelf leren kennen. "Daarom zeg ik ook tegen Amalia: ken je eigen grenzen. Ga daar overheen. Maak fouten, dat heb ik ook gedaan, veel."

"Ik heb natuurlijk wel een wildebrasserig leven geleid, met feesten en partijen", zei de koning. Zijn beveiligers klikten daar nooit over bij zijn ouders - erg belangrijk, zodat kinderen zich "goed kunnen ontwikkelen", vindt de koning. De beveiligers van zijn dochters krijgen ook de opdracht mee om niet te klikken over wat de prinsessen uitvoeren. ''Sterker nog, als ze dat wel vertellen, dan zeg ik: dat wil ik niet weten, als ze maar veilig zijn."

De drie prinsessen hebben ieder vanaf hun tiende een eigen mobieltje ''te leen" van hun ouders. Geen nieuwe modellen maar telefoons die Willem-Alexander en Máxima zelf hebben gebruikt.

''In theorie" bepalen de ouders wanneer de meisjes hun mobieltje mogen gebruiken. Op vakantie en 's avonds bijvoorbeeld moeten ze uit. ''In theorie hebben wij zeggenschap", waarmee de koning aangaf dat het in de praktijk wel eens anders gaat.

'Moeilijke tijd'

Willem-Alexander noemt de spanningen die tegenwoordig in de samenleving heersen een "moeilijke tijd" voor zowel het land als het koningsschap. Allerlei problemen die in Nederland nooit besproken hoefden te worden, "zoals klimaatverandering, integratie, immigratie", worden nu wel benoemd.

Hij merkt dat er steeds vaker boosheid te zien is in maatschappelijke debatten. Daar moet de samenleving voor waken, vindt hij. "Het is goed als tussenstation, maar het kan ook een eindstation zijn."

Willem-Alexander ziet een rol voor zichzelf weggelegd om te helpen die spanningen in goede banen te leiden, bijvoorbeeld door bij belangrijke ontwikkelingen stil te staan in zijn Kersttoespraken. Hij kan nog wel een paar decennia mee, zegt de koning. "Ik ben iemand die zeer goed in zijn vel zit en zeer blij is dat hij dit vak mag uitoefenen. Ondanks het feit dat hij vijftig wordt."