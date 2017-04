Vitesse en AZ zien geen favoriet voor 'historische' bekerfinale

"Ik denk dat de teams elkaar niet gek veel ontlopen", aldus Fraser vrijdag op een persconferentie in Zeist.

"Na onze zege op sc Heerenveen van drie weken geleden (4-2, red.) waren wij waarschijnlijk de te kloppen ploeg, maar na onze nederlaag van zondag tegen Feyenoord (0-2) is AZ weer favoriet", zei de Vitesse-trainer met een knipoog.

Volgens Van den Brom heeft het weinig zin om over de verhoudingen te praten tussen de twee clubs. "We zijn aan elkaar gewaagd, het is fiftyfifty. Ik volg Vitesse als oud-speler van de club al heel lang en ik ken Henk ook al heel lang, dus er zijn geen geheimen."

Fraser is het daarmee eens. "We weten alles van elkaar. Voor beide ploegen geldt dat ze goed kunnen voetballen als je ze de ruimte geeft."

Aanvoerders

Aanvoerders Ron Vlaar (AZ) en Guram Kashia (Vitesse) benadrukten op het persmoment het historische karakter van de wedstrijd. Vitesse kan zondag voor het eerst in de 125-jarige clubgeschiedenis een prijs winnen, terwijl bij AZ de overgrote meerderheid van de selectie nog nooit een beker gewonnen heeft.

"Iedereen bij Vitesse realiseert zich hoe belangrijk deze wedstrijd is", stelde Kashia. "We hebben heel veel energie gestoken in de voorbereiding, alle spelers zijn heel scherp en gefocust. Ik heb ook geen motivatie nodig voor dit duel, voor mij is dit misschien wel de belangrijkste wedstrijd in mijn hele carrière."

Vlaar zat in 2008 in de Feyenoord-selectie toen de Rotterdammers de beker wonnen, maar dat voelt niet echt als zijn prijs. "Ik was dat hele seizoen geblesseerd, dus ik had geen echt aandeel in die bekerwinst. Dat is nu wel anders."

"Ik kijk heel erg uit naar zondag, het is een kans om geschiedenis te schrijven. Dat gevoel is aanwezig in de groep, dat merk je aan alles. Dat is mooi om mee te maken. In je carrière krijg je niet zoveel kansen om een prijs te winnen."

Speciaal

Fraser gaf toe dat hij pas voor de halve finale van de beker tegen Sparta Rotterdam (1-2 zege) hoorde dat Vitesse nog nooit een prijs heeft gewonnen.

"Natuurlijk is het heel speciaal dat we de eerste prijs in 125 jaar kunnen winnen,'' zei de trainer Henk Fraser. "Je merkt aan alles dat die wedstrijd leeft in Arnhem. De bekerfinale is in Nederland afgelopen jaren uitgegroeid tot een ware happening met al die supporters in de Kuip.''

Fraser zelf heeft met Feyenoord al vier keer de KNVB-beker gewonnen. "Dit kan mijn eerste als trainer worden. Dat is toch een andere ervaring. Ik heb mijn spelers er afgelopen dagen op gewezen dat ze vooral moeten genieten. Zelf ben ik dat indertijd vergeten te doen.''

Van den Brom zou het liefst de bekerfinale van 1990 willen vergeten. De huidige coach van AZ was toen als speler in dienst van Vitesse. In de eindstrijd tegen PSV miste hij een strafschop.

"Ik word daar niet graag aan herinnerd'', zei hij in Zeist met een lach op zijn gezicht. "Ik praat liever over de komende finale. Je merkt aan alles en iedereen binnen de club dat de honger naar die prijs groot is. We zijn er in elk geval klaar voor, maar dat geldt andersom ongetwijfeld ook.''

De bekerfinale wordt zondag live uitgezonden op NU.nl, in de NUsport-app en op SBS6. De uitzending begint om 17.00 uur, de aftrap in De Kuip is om 18.00 uur.