'Ploegen als AZ en Vitesse zijn de charme van het bekervoetbal'

AZ kan voor de vijfde keer de beker winnen. De laatste keer dat de Alkmaarders de beker pakten (in 2013), was Verbeek de trainer van de Noord-Hollanders. De huidige coach van VfL Bochum denkt dat beide spelersgroepen zondag een zeldzame kans krijgen op een prijs.

"De meeste spelers van ploegen als AZ en Vitesse spelen waarschijnlijk maar één, misschien twee keer in hun loopbaan een bekerfinale", zegt Verbeek in gesprek met NUsport. "Europees voetbal halen is natuurlijk ook mooi, maar het winnen van de beker gaat de annalen in. Het is echt iets tastbaars, iets voor op de erelijst. "

Een dergelijke tastbare prijs heeft Vitesse in zijn bijna 125-jarige bestaan nog nooit gewonnen. Latuheru speelde namens de Arnhemmers mee in de verloren bekerfinale van 1990 tegen PSV en was toen ploeggenoot van de huidige AZ-coach John van den Brom.

De voormalig rechtsbuiten hoopt dat de Vitesse-selectie zich bewust is van de mogelijkheid die ze krijgen. "De club heeft hier echt een kans om geschiedenis te schrijven. Vaak realiseer je je als speler pas na afloop wat het had kunnen betekenen. Ik hoop dat ze dat besef nu al van tevoren hebben."

Voorbereiding

Ondanks de belangen die op het spel staan, vinden de voormalig trainer van AZ en de oud-speler van Vitesse het voor de ploegen vooral belangrijk om zo weinig mogelijk te veranderen.

"De voorbereiding op een bekerfinale is niet anders dan normaal, misschien iets specifieker", aldus Verbeek. "Als het goed is, hoef je topsporters die moeten presteren niet meer te motiveren, zeker voor zo'n belangrijke wedstrijd."

"Je weet dat het een finale is, maar verder leef je er min of meer op dezelfde manier naartoe als elke andere wedstrijd", onderschrijft Latuheru. "Maar je bent je er toch wel van bewust dat het een speciale wedstrijd is. Het kan je sportieve hoogtepunt zijn."

Beleving

Waar de spelers zich moeten focussen op de wedstrijd, kunnen de supporters onbezorgd toeleven naar de finale. De bekerfinale was de afgelopen jaren steevast uitverkocht en ook nu verwacht Latuheru een sfeervolle Kuip.

"Een bekerfinale leeft gigantisch, voor iedereen bij een club als Vitesse en AZ. Het valt de laatste jaren bij Vitesse qua toeschouwers een beetje tegen, maar de bekerfinale zorgt voor extra emotie, daar zal iedereen bij willen zijn."

Verbeek ziet dat de beker de laatste jaren in waarde is toegenomen. "Vooral door de beleving van de supporters. Dat is de charme van beker, dat ploegen als AZ en Vitesse het goed kunnen doen. Over één wedstrijd heeft ook de underdog een kans."

Voorkeur

Beide ervaringsdeskundigen hebben uiteraard hun persoonlijke voorkeur zondag, maar hopen vooral op een amusante wedstrijd.

"Bovenal ben ik voetballiefhebber, je doet het uiteindelijk vooral voor het publiek", stelt Verbeek. "Beide trainers moeten niet te tactisch gaan spelen, ze moeten vooral willen winnen. Maar ik heb natuurlijk een voorkeur voor AZ, omdat ik daar fijn gewerkt heb."

Latuheru heeft hetzelfde gevoel, maar dan voor de Arnhemmers. "Ik heb daar zeven jaar met veel plezier gevoetbald en kom er nog regelmatig. Uiteraard ken ik John van den Brom ook goed, maar ik hoop toch dat Vitesse wint. Met hoeveel? Doe maar 3-1, dat is wel een mooie uitslag."

De bekerfinale wordt zondag live uitgezonden op NU.nl, in de NUsport-app en op SBS6. De uitzending begint om 17.00 uur, de aftrap in De Kuip is om 18.00 uur.