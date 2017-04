Diks denkt dat heel Arnhem op hol zal slaan als Vitesse de beker wint

"Ik denk dat heel Arnhem op hol zal slaan als we de beker winnen", zegt de 20-jarige Diks voor de camera van NUsport. "En dat zou ook terecht zijn."

Vitesse, opgericht in 1892, is een van de oudste profclubs van Nederland. Met 125 jaar is het ook de profclub die al het langste wacht op een hoofdprijs. De Arnhemmers stonden al wel drie keer eerder in de bekerfinale (1912, 1927 en 1990), maar drie keer volgde er een nederlaag.

"Ik kan niet uitleggen waarom Vitesse nog nooit een prijs heeft gewonnen", zegt Diks, die in 2005 als jeugdspeler bij de Arnhemmers binnenkwam en negen jaar later debuteerde in het eerste elftal.

"Ik denk dat de club - en vooral de supporters - echt een prijs verdienen. We hebben weleens de play-offs gewonnen, maar dat is niet een beker. Dit is een van onze grootste kansen om een prijs te pakken, dus we moeten het nu maar doen."

Getergd

De verdediger weet wel dat Vitesse dan een stuk beter zal moeten spelen dan afgelopen zondag, toen Feyenoord in de Gelredome weinig weerstand ondervond op weg naar een 0-2 overwinning.

"Wat we tegen Feyenoord hebben laten zien in de eerste helft is schandalig, dat kon eigenlijk niet", stelt Diks.

"Dat had veel beter gemoeten, maar de knop is inmiddels omgezet naar de bekerfinale. We zijn getergd om de beker te pakken."

Fiorentina

Diks speelt momenteel op huurbasis voor Vitesse, nadat hij afgelopen zomer voor zo'n 3 miljoen euro overstapte naar Fiorentina. In Italië kwam hij niet aan spelen toe, waardoor hij in de winterstop tijdelijk terugkeerde op het oude nest.

"Vitesse is mijn thuis, daarom ben ik ook teruggekomen. Vitesse heeft het aardig gedaan dit seizoen en daar wilde ik deel van uitmaken. Ik ben blij dat ik nog een halfjaartje ervaring en ritme heb kunnen opdoen."

"Maar ik ben naar Fiorentina gegaan om te slagen en dat wil ik nog steeds. Ik ben er tot nu pas een halfjaartje geweest. Ik heb na dit seizoen nog een contract voor vier jaar, dus ik heb nog alle tijd."

Eerst hoopt Diks nog historie te schrijven met 'zijn' club. "Als we zondag niet winnen, ga ik met een grote teleurstelling terug naar Italië. Vitesse verdient de beker, een prijs om het 125-jarige bestaan te vieren."