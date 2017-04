Arbiter Makkelie voor het eerst aangewezen voor finale KNVB-beker

Voor Makkelie is dit een primeur, want hij was nog niet eerder de arbiter bij de eindstrijd van de KNVB-beker. Wel floot hij in 2014 de bekerfinale van Moldavië tussen Sheriff Tiraspol en Zimbru Chisinau.

"Je merkt dan aan alles dat het een topwedstrijd gaat worden. Dat geldt nu ook voor AZ-Vitesse", aldus Makkelie. "In de competitie zijn AZ en Vitesse gewaagd aan elkaar, dat maakt het een nog spannendere finale. Ik hoop op een mooie, spannende en bovenal sportieve voetbalavond in De Kuip."

Mario Diks en Hessel Steegstra zullen de grensrechters zijn in De Kuip, terwijl Jochem Kamphuis de vierde official is.

Videoscheidsrechter

Bij de bekerfinale kan Makkelie ook op hulp rekenen van de videoscheidsrechter. Pol van Boekel zal de wedstrijd vanuit het Replay Centre in Hilversum volgen via alle mogelijke camerabeelden en hij kan het arbitrale kwartet op het veld bijstaan bij wedstrijdbepalende spelsituaties.

Er is dit seizoen in het KNVB-bekertoernooi al meerdere malen getest met de video-arbiter. Makkelie had in de bekerwedstrijd tussen Ajax en Willem II (5-0) de primeur door op advies van de videoscheidsrechter rood te geven aan de Tilburgse middenvelder Anouar Kali.

AZ

In de halve finale AZ-SC Cambuur (0-0, winst AZ na strafschoppen) speelde het nieuwe hulpmiddel een hoofdrol. Een treffer van AZ in de laatste minuut van de reguliere speeltijd werd afgekeurd op advies van videoscheidsrechter Dennis Higler.

In de kwartfinale profiteerde Cambuur ook al van de videoscheidsrechter. Arbiter Pol van Boekel kwam toen een kwartier voor tijd terug op zijn beslissing om een strafschop te geven aan FC Utrecht na gebruik te hebben gemaakt van 'on-field review'.

De bekerfinale wordt zondag live uitgezonden op NU.nl, in de NUsport-app en op SBS6. De uitzending begint om 17.00 uur, de aftrap in De Kuip is om 18.00 uur.