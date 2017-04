Clubicoon Kees Kist reikt beker uit bij overwinning AZ

Dat meldt AZ dinsdag op de site van de club.

De laatste jaren mogen bekerfinalisten een clubicoon kiezen die hen de beker mogen overhandigen bij een zege. Hugo Hovenkamp deed dit in 2013 toen AZ voor het laatst de beker won. Vorig jaar gaf Wim Jansen de trofee aan de Feyenoord-spelers.

Kist (64) speelde in de jaren zeventig en tachtig in totaal 441 duels voor AZ, waarin hij 259 doelpunten maakte. Hij won in 1978, 1981 en 1982 de beker met de Noord-Hollanders.

AZ kan zondag voor de vijfde keer de beker winnen. Vitesse jaagt op de eerste bekerwinst uit de clubgeschiedenis.

De bekerfinale wordt zondag live uitgezonden op NU.nl, in de NUsport-app en op SBS6. De uitzending begint om 17.00 uur, de aftrap in De Kuip is om 18.00 uur.