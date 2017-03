AZ wint na strafschoppen van Cambuur en plaatst zich voor bekerfinale

Na negentig minuten en na de noodzakelijke verlenging stond er 0-0 op het scorebord in Alkmaar. De strafschoppenserie eindigde vervolgens in een 3-2 zege voor AZ. Doelman Tim Krul besliste het duel door de penalty van Cambuur-spits Martijn Barto te stoppen.

AZ dacht in de blessuretijd van de tweede helft al gewonnen te hebben, maar na ingrijpen van de video-arbiter werd het doelpunt van Stijn Wuytens afgekeurd door arbiter Kevin Blom.

De ploeg van John van den Brom neemt het op 30 april in de finale van de KNVB-beker op tegen Vitesse, dat woensdag de eindstrijd bereikte ten koste van Sparta Rotterdam (1-2).

AZ won de beker in 1978, 1981, 1982 en 2013. De Alkmaarders verloren de finale in 2007.

Vertrouwen

Cambuur won dit bekerseizoen al van Ajax en FC Utrecht en de Friezen bleven in de eerste helft in het AFAS Stadion ook vrij simpel overeind tegen AZ. De ploeg van Van den Brom zit in een lastige fase en dat mindere vertrouwen was terug te zien in de eerste 45 minuten tegen Cambuur

AZ, dat begon zonder aanvoerder Ron Vlaar en topscorer Wout Weghorst, was voor rust eigenlijk alleen gevaarlijk via Fred Friday. Een schot van de vervanger van Weghorst waaide in de elfde minuut naast de kruising en na een halfuur mikte de Nigeriaan van een meter of elf net naast de paal.

Cambuur kwam er af en toe gevaarlijk uit. Barto kreeg halverwege de eerste helft een prima kans, maar de spits schoof de bal vanaf veertien meter voorlangs.

Friday

In de tweede helft viel er een stuk meer te genieten. Friday had de bal na zeven minuten voor het intikken van net buiten het doelgebied na een goede voorzet van Mattias Johansson, maar hij kwam niet goed uit met zijn passen. Vlak daarna stond Friday na een counter opeens alleen voor keeper Leonard Nienhuis, maar hij liftte de bal over het doel.

Tussendoor kreeg ook Cambuur zijn grootste kans van de wedstrijd, maar een schot van Jergé Hoefdraad werd knap uit de lange hoek getikt door Krul.

Met nog een kwartier te spelen kwam Weghorst alsnog in het veld voor Friday. De spits kreeg vijf minuten voor tijd zijn kans op de 1-0, maar zijn glijdende inzet werd ternauwernood gestopt door Nienhuis.

In de laatste minuut van de blessuretijd leek AZ alsnog de zege te grijpen via een kopbal van Wuytens, maar na overleg met videoscheidsrechter Dennis Higler in Hilversum besloot arbiter Blom de goal af te keuren vanwege een overtreding van Levi Garcia op Nienhuis.

Verlenging

Een verlenging was daardoor noodzakelijk en daarin ontpopte Nienhuis zich tot de uitblinker bij Cambuur. De keeper hield het op 0-0, ondanks een paar grote kansen voor met name Alireza Jahanbakhsh en Weghorst.

Acht minuten voor het einde van de extra tijd moest AZ met tien man verder na een rode kaart voor Rens van Eijden, die Sander van de Streek vlak buiten het strafschopgebied onderuit haalde. Dat betekende wel het einde van de Alkmaarse dadendrang, waardoor penalty's de beslissing moesten brengen.

Jahanbakhsh (gestopt door Nienhuis) en Johansson (paal) misten voor AZ, terwijl Robbert Schilder (over) en Jurjan Mannes (naast) niet wisten te scoren namens Cambuur. Weghorst bleef koel bij de vijfde penalty van AZ, waarna Krul de held werd van de thuisploeg door de strafschop van Barto te keren.