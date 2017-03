SC Cambuur gelooft in nieuwe stunt bij 'unieke kans' tegen AZ

"Het is duidelijk dat AZ de favoriet is", betoogde Hulshoff woensdag op een persconferentie. "Wij geloven echter wel degelijk dat we daar kunnen stunten. We zijn echt niet kansloos. Dat hebben we tegen Ajax en FC Utrecht wel bewezen. Maar iedereen zal het erover eens zijn dat de druk bij AZ ligt."

De afsluitende training van de Friese club werd woensdag bezocht door honderden supporters. Ook waren er veel vertegenwoordigers van de media aanwezig.

"Waar je ook komt, of het nou de bakker, supermarkt of benzinepomp is, iedereen heeft het over deze wedstrijd. Mooi dat het bijna zover is", aldus Hulshof.

Geschiedenis

SC Cambuur staat momenteel zesde in de Jupiler League. AZ is de nummer vijf van de Eredivisie. De club uit Leeuwarden heeft voor de eerste keer de laatste vier bereikt in het KNVB-bekertoernooi.

"Het is een absoluut unieke kans voor ons'', besefte Hulshoff. "Veel van mijn collega-trainers hebben het over 'geschiedenis schrijven'. Wij willen vooral de mooie club Cambuur nog meer op de kaart zetten. Dat gaan we doen met passie, lef en plezier. Dat is waar Cambuur altijd voor staat.''

AZ-SC Cambuur begint donderdagavond om 20.45 uur. De andere halve finale gaat woensdagavond tussen Sparta Rotterdam en Vitesse.

De halve finales in het KNVB-bekertoernooi worden woensdag en donderdag live uitgezonden op Veronica en NUsport. De uitzendingen beginnen om 20.00 uur.