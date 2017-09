Kabinet versnelt plannen tegen luchtvervuiling na uitspraak rechter

"Schone lucht is van levensbelang", zegt staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) in reactie op de uitspraak. "Daarom gaan we onze inzet samen met de regio's waar de problemen zijn, versnellen en nog concreter maken."

Dijksma laat weten dat het plan een aanvulling wordt op de bestaande maatregelen die betrokken gemeenten en provincies al nemen tegen knelpunten. Dat zijn locaties in onder meer enkele drukke binnensteden en een aantal regio's met veel veehouderijen.

De zaak was aangespannen door Milieudefensie en de stichting Adem tegen de Staat. De rechter oordeelde dat er een luchtkwaliteitsplan moet worden opgesteld dat aan de regelgeving voldoet en ervoor zorgt dat alle overschrijdingen op de "kortst mogelijke termijn" verdwijnen.

Overschreden

"De termijn om aan de grenswaarden te voldoen is al geruime tijd verstreken, maar de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden nog steeds op meerdere locaties in Nederland overschreden", aldus de rechtbank tijdens de uitspraak.

Voor zowel fijnstof als stikstofdioxide voldoet ons land niet overal aan Europese normen en dat kan tot vroegtijdige sterfte leiden. De schadelijke stoffen komen onder meer vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen door auto's en bedrijven.

Milieudefensie en de stichting Adem in Rotterdam voeren ook nog een andere gerechtelijke procedure tegen de Staat over de kwestie. De behandeling in deze bodemprocedure is op 14 november.