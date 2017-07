'Europa krijgt vaker last van stroomstoringen door klimaatverandering'

Dat komt doordat de productie van elektriciteit onder druk komt te staan door een tekort aan water, blijkt uit onderzoek van Universiteit Leiden.

Energiecentrales, die zowel op kolen, gas als kernenergie werken, gebruiken enorme hoeveelheden zoet water om te koelen. Een grote gascentrale gebruikt een olympisch zwembad aan water per minuut.

Als er niet voldoende water beschikbaar is, of het water is te warm, moeten energiecentrales hun productie terugschroeven of zelfs helemaal stilleggen.

''In 2030 zal het aantal regio’s met een kwetsbare energievoorziening sterk zijn toegenomen'', stellen de Leidse wetenschappers. Zij voorzien dat in langdurige periodes van droogte steeds meer centrales hun productie zullen moeten terugschroeven. De afgelopen jaren heeft Europa steeds hevigere hittegolven en periodes van droogte doorgemaakt.

Middellandse Zeegebied

De onderzoekers namen ruim 1.300 energiecentrales in Europa onder de loep. De risico's zitten vooral in het Middellandse Zeegebied, landen als Spanje, Italië, Zuid-Frankrijk en Griekenland. Maar ook gebieden rondom de Rijn in Duitsland, Bulgarije en Polen dreigen problemen te krijgen met de energievoorziening.

Een mogelijke oplossing voor het probleem is het gebruik van zeewater om te koelen. ''Al hangt daar wel een prijskaartje aan, omdat energiecentrales geschikt moeten worden gemaakt voor het gebruik van zout water.''

Om het koelwatergebruik in heel Europa te verminderen, moeten volgens de Leidse universiteit oude, inefficiënte energiecentrales worden gesloten en vervangen door duurzame centrales.