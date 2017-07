EU trekt miljoenen uit voor bescherming olifanten en boomsoorten

Met het geld worden 25 hout exporterende landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika gesteund, evenals de 37 landen waar de Afrikaanse olifant voorkomt.

De besteding is in handen van het secretariaat van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) en UNEP, de milieuorganisatie van de VN. Op de CITES-lijst staan meer dan negenhonderd boomsoorten waarvan het hout in veel gevallen erg waardevol is.

Het is tijd om internationale afspraken om te zetten in actie en een duurzame toekomst te garanderen voor de Afrikaanse olifant en bossen wereldwijd, aldus EU-milieucommissaris Karmenu Vella.