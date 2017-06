Europa redt klimaatpanel VN na terugtrekken VS uit akkoord

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) riep haar EU-collega’s daar op hun bijdrage te verhogen. Ministers uit Oostenrijk, Duitsland, Finland, Slowakije, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk deden toezeggingen.

De Europese Commissie verviervoudigt haar jaarlijkse bijdrage naar ruim 6 ton. Vanaf 2019 wordt dat 1,5 miljoen per jaar.

Dijksma kondigde vorige week al aan de Nederlandse bijdrage te verdubbelen, met 100.000 euro in twee jaar. "Laten we crowdfunden, 1,8 miljoen is niet zo veel", zei ze maandag tegen de milieubewindslieden. "Laten we dat signaal vandaag sturen, zodat het panel zijn belangrijke werk kan blijven doen. Een kleine stap voor ons, maar het is een enorm belangrijk signaal."

Opzeggen

Het IPCC, dat in 1988 werd opgericht, brengt voor de Verenigde Naties de klimaatveranderingen in kaart. De rapporten van het panel vormden de basis voor het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten.

Een belangrijk deel van de financiële basis van het klimaatpanel was weggevallen nadat president Donald Trump besloot het klimaatakkoord op te zeggen. Dit kan overigens pas over drie jaar.

Opwarming van de aarde

Veel Amerikaanse staten, steden en bedrijven hebben gezegd zich wel in te blijven zetten om zonder steun van de federale overheid gewoon de in het akkoord gestelde doelen te halen.

In het akkoord spraken 195 landen af de CO2-uitstoot flink terug te dringen om een verdere opwarming van de aarde te voorkomen. President Donald Trump maakte twee weken geleden bekend dat de VS, een van de grootste verantwoordelijken ter wereld als het gaat om CO2-uitstoot, zich terugtrok uit het verdrag.

Het nieuws werd wereldwijd ontvangen met ongeloof en woede. Volgens Trump zou het verdrag de Amerikaanse burger te veel geld kosten en niets opleveren.

Lilianne Ploumen

Het is de tweede maal dat Nederland het initiatief neemt om een daad van president Trump ongedaan te maken. Trump schrapte in januari de Amerikaanse bijdrage aan ontwikkelingsorganisaties die abortus ondersteunen.

Demissionair minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) begon toen ook een internationale inzamelingsactie om dit gat in de begroting van de organisaties te dichten.