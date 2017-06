Ruim miljoen handtekeningen tegen gebruik van glyfosaat

Dat gebeurde in een recordtijd van minder dan vijf maanden. Dat meldt mede-initiatiefnemer Greenpeace donderdag.

De Europese Commissie moet een burgerinitiatief formeel in behandeling nemen als er in minstens zeven EU-lidstaten in totaal 1 miljoen steunbetuigingen zijn. Er volgt nog wel een controle.

Tegen bestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten is veel protest vanwege de risico's voor gezondheid en milieu, maar de Europese Commissie is van zins de vergunning met tien jaar te verlengen, aldus Greenpeace. EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) zei onlangs dat er geen wetenschappelijke argumenten zijn om dat niet te doen.

Kankerverwekkend

De Wereldgezondhidsorganisatie oordeelde eerder dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is, maar de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA en het agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) concludeerden dat dat niet zo is. Wel kan glyfosaat ernstig oogletsel veroorzaken en is het giftig voor al het leven in het water.

Nieuwe vergunning

De Europese Commissie besloot vorig jaar zomer tot een tijdelijke verlenging van de vergunning voor glyfosaat omdat experts van de lidstaten het niet eens konden worden over een verbod. Die buigen zich naar verwachting volgende maand over een nieuwe verlenging. De vergunning verloopt eind dit jaar, dus dan moet er een besluit liggen.

"Onze politici moeten luid en duidelijk horen dat ze burgers en het milieu moeten beschermen door deze gevaarlijk onkruiddoder te verbieden’’, aldus David Schwartz, coördinator van het burgerinitiatief. Een coalitie van meer dan honderd organisaties in Europa staat achter de ‘StopGlyphosate’-actie, waaronder Milieudefensie en foodwatch.