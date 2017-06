'EU en China versterken inzet klimaatakkoord nu VS klaar is voor vertrek'

Dat meldt The Guardian donderdagochtend. Brussel en China zouden de aankondiging hierover aan het voorbereiden zijn voor de EU-China Top die donderdag en vrijdag in Brussel plaats zal vinden.

Miguel Arias Cañete, klimaatcommissaris van de Europese Unie, laat aan The Guardian weten dat de EU en China "de krachten bundelen om vooruit te lopen op het klimaatakkoord en de transitie naar schone energie te versnellen."

"Niemand zou achtergelaten moeten worden, maar de EU en China hebben besloten vooruit te gaan. Onze succesvolle samenwerking op het gebied emissiehandel en schone technologiën werpt vruchten af. Nu is het tijd om de banden verder te versterken."

In hun verklaring roepen Brussel en China andere landen op "achter het akkoord van Parijs te blijven staan".

Trump

Woensdag meldden bronnen dichtbij het Witte Huis dat de Amerikaanse president Donald Trump uit het klimaatakkoord wil stappen. De manier waarop hij dit zou willen doen was nog niet duidelijk. Later twitterde Trump zelf dat hij hierover donderdag uitsluitsel zou geven. Om 20.00 uur (Nederlandse tijd) zal hij een persconferentie geven in de Rozentuin van het Witte Huis.

Als de VS uit het akkoord stapt, schaart het zich bij Syrië en Nicaragua, die landen waren een van de weinigen die het akkoord in 2015 niet ondertekenden. In totaal werd het akkoord tijdens de COP21-conferentie door 195 landen ondertekend.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse zaken bevestigde donderdagochtend al dat China achter het akkoord te blijft staan, ongeacht wat de VS gaat doen. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, twitterde donderdagochtend een persoonlijk bericht aan Trump: "Alstublieft, verruil het (politieke) klimaat niet voor iets slechters".