2016 is warmste jaar wereldwijd ooit gemeten

Uit cijfers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA blijkt woensdag dat het in 2016 0.99 graden celsius warmer was dan in 2015. Het is de eerste keer dat drie opeenvolgende jaren het warmterecord verbreken.

De warmtestijging is vooral in het Antarctische gebied gemeten. Daar werd het in de herfst temperaturen van 10 tot 15 graden boven het gemiddelde.

Volgens meteorologen van de ruimtevaartorganisatie is met deze cijfers een duidelijke trend van de opwarming van de aarde te zien. Zestien van de zeventien warmste jaren ooit zijn gemeten sinds 2001.

Het jaar 2016 had al andere warmterecords gebroken: In acht van de twaalf maanden van 2016 zijn de warmste temperaturen voor die maand gemeten. Dat gaat om januari tot en met september, met uitzondering van juni. De maand juli was zelfs de warmste maand ooit gemeten.

CO2 en methaan

Volgens secretaris-generaal Petteri Taalas van de World Meteorological Organization laten metingen nieuwe recordhoogten zien voor CO2 en methaan in de atmosfeer, die beide mede de klimaatverandering veroorzaken. Het gehalte CO2 is inmiddels boven de symbolische maar belangrijke grens van 400 parts per million (ppm) gestegen.