VVV-coach Steijn spreekt van supermooie climax na promotie

"We hebben met een heel bescheiden budget in drie jaar tijd een goede ploeg opgebouwd", aldus Steijn vrijdag na de winst in Waalwijk op RKC (1-2) tegenover FOX Sports. Dankzij twee doelpunten van Clint Leemans verzekerde VVV zich van promotie naar de Eredivisie.

"De eerste helft was prima, hadden we misschien wel 2-0 of 3-0 voor moeten staan. Vervolgens kregen we een penalty tegen en hebben we het heel zwaar gehad, creëerden we weinig. Gelukkig beslist Leemans de wedstrijd en bleven we uiteindelijk toch overeind."

Vieren

De 43-jarige Hagenaar had vooraf geroepen dat zijn spelers eventuele promotie niet al te uitbundig mochten vieren. Maandag wacht immers al weer een wedstrijd tegen FC Emmen, waarin VVV ook de titel in de Jupiler League kan veroveren.

Climax

Na de zwaarbevochten winst op RKC bond Steijn echter al weer in en gaf hij zijn spelers lachend toestemming om in Venlo de stad in te gaan. "Dat mag wel even. Dit was de climax, supermooi", zei de trainer.

Als Jong Ajax maandag niet wint van Jong PSV en VVV wint van FC Emmen, is de club uit Venlo kampioen.

