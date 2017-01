Vuurwerkdode Meppel niet slachtoffer van consumentenvuurwerk

Dat heeft de politie Noord-Nederland vrijdag laten weten.

De 54-jarige man raakte tijdens de jaarwisseling zwaargewond door vuurwerk. Hij bezweek op 4 januari aan zijn verwondingen. Het slachtoffer liep de verwondingen op door vuurwerk dat in zijn gezicht ontplofte nadat hij het zelf had aangestoken.

Het is de eerste maal in drie jaar tijd dat in Nederland iemand is overleden aan de gevolgen van vuurwerk. Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland laat desgevraagd weten dat het onderzoek is gesloten, omdat geen sprake is van een misdrijf.

Illegaal vuurwerk

Het gaat volgens de politie niet om consumentenvuurwerk. Of het om illegaal vuurwerk gaat, kan de woordvoerder niet met die stelligheid zeggen, maar is wel zeer waarschijnlijk. "Het gaat in ieder geval om vuurwerk dat niet in Nederland in de winkel te koop is", zegt hij.

De vuurwerkbranche pleitte er vrijdag bij de politie voor uitgebreid onderzoek te gaan doen naar het incident. De onzekerheid over de vraag of het om legaal vuurwerk zou gaan, zou een smet werpen op de goedbedoelende verkopers.

"Als het vuurwerk legaal was, dan willen wij júist meer onderzoek", beklemtoont Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). "Is er iets misgegaan bij de productie? Waren de aanwijzingen op de verpakking niet goed?" Het AD maakte vrijdag melding van de onvrede van de vuurwerkhandelaars.

Geen strafbare feiten

De politiewoordvoerder snapt dat de vuurwerkbranche graag precies wil weten welk soort vuurwerk is gebruikt, "maar dan moet de branche zelf onderzoek doen. De politie kijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd en in dit geval valt niemand iets te verwijten".

Groeneveld van de vuurwerkbranche laat desgevraagd weten dat de kous wat hem betreft af is als de politie zeker weet dat het niet om consumentenvuurwerk ging. "Maar het zou de politie sieren als dat alsnog wat duidelijker naar buiten werd gebracht", vindt hij.

Vergissing

De vuurwerkbranche wilde in eerste instantie in de luwte contact opnemen met de politie. Maar doordat de politie zelf veel aandacht voor de dode genereerde, wil de BPN nu ook in de media beklemtonen dat alle details over dit incident boven water moeten komen.

De politie meldde dinsdag abusievelijk dat de man al zou zijn overleden, maar dit bleek niet het geval. Woensdag bezweek hij alsnog aan zijn verwondingen.