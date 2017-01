Politieagenten Amersfoort doen aangifte na afvuren zwaar vuurwerk

Een agent raakte gewond toen een lawinepijl naast zijn hoofd afging en moest naar het ziekenhuis vervoerd worden.

De agent is inmiddels weer thuis en heeft nog last van wazig zicht en een piep in zijn oor, zegt woordvoerster Leonie Bosselaar aan het AD.

Een tweede agent doet ook aangifte tot poging tot doodslag. Ook in zijn richting werd een lawinepijl afgevuurd, die tegen zijn been kwam en ontplofte. Hij raakte hierbij niet gewond.

ME

In Amersfoort moest de Mobiele Eenheid (ME) tijdens nieuwjaarsnacht uitrukken nadat er ongeregeldheden uitbraken. Zo'n dertig jongeren werden aangehouden vanwege het schenden van de openbare orde.

Al voor middernacht werd de politie opgeroepen omdat er een auto in brand was gestoken. Daarna werd het steeds onrustiger en volgden er knokpartijen en vernielingen in de buurt van de straat Sextant, ten noorden van het centrum.

Korpschef

De korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, zei maandag af te willen van zwaar vuurwerk. Bovendien wil hij dat de huidige aanpak van het geweld tegen hulpverleners "op de helling" gaat.

"Een goede eerste stap zou zijn om de legale verkoop te beperken tot siervuurwerk. Maar er is meer nodig om de spiraal te doorbreken. We gaan onze aanpak tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren. Oud en nieuw moet weer een feest worden, ook voor hulpverleners."

Agenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel in diverse grote steden werden tijdens de jaarwisseling belaagd en aangevallen met vuurwerk.