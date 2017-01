Politie verklaart vuurwerkslachtoffer Meppel onterecht dood

Dat schrijft de politie op Twitter. Eerder op dinsdag had de politie een bericht van het Dagblad van het Noorden nog bevestigd.

"Een leidinggevende gaat persoonlijk excuses maken aan de familie. Wij betreuren deze foutieve berichtgeving ten zeerste," schrijft de politie verder.

Een 54-jarige man zou in een ziekenhuis in Groningen zijn overleden, maar dat is dus niet gebeurd. Volgens de krant is er vuurwerk op de hoek van de Meppelse Rozenstraat en de Violenstraat in het gezicht van de man ontploft.

Volgens een politiewoordvoerder ligt de man nu "in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis''.