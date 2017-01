Agenten die gewonde collega bijstonden in Den Haag niet bekogeld

Wel werden de agenten bestookt die op ruime afstand een afzetting hadden gecreëerd op het Kaapseplein in de wijk Transvaal. De agenten wilden voldoende ruimte maken voor de hulpdiensten en het onderzoek naar het verkeersongeval dat daar had plaatsgevonden.

Op het plein raakte een agent ernstig gewond bij een aanrijding. Collega’s verleenden eerste hulp totdat het ambulancepersoneel aanwezig was. De gewonde agent werd daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog steeds in kritieke toestand op de intensive care ligt. De man is niet ter plaatse gereanimeerd, zoals eerder werd gezegd.

Bedreigd

De agenten bij de afzetting voelden zich zo bedreigd dat ze uit zelfbescherming de helmen en schilden hebben gepakt. Er is uiteindelijk geen ME-charge uitgevoerd.

De politie is inmiddels een onderzoek begonnen naar de personen die de agenten hebben bekogeld. Het rechercheteam roept getuigen op zich te melden.

Redacteuren van Nieuwsuur die in Den Haag met ooggetuigen spraken, concluderen dat agenten wél zijn bekogeld tijdens de hulpverlening.

Veel emoties

In eerste instantie "liet de situatie het niet toe om direct actie te ondernemen" tegen de belagers, laat de politie maandag weten. Maar nu is toch besloten een rechercheonderzoek te beginnen. De 27-jarige bestuurster die de agent aanreed, is aangehouden. Zij is verhoord. Het lijkt erop dat er geen opzet in het spel was. Ook was de vrouw niet onder invloed.

Het incident, en andere voorvallen tijdens de jaarwisseling waarbij agenten en hulpverleners met vuurwerk en stenen werden belaagd, hebben veel emoties en reacties losgemaakt bij agenten.

Korpschef Akerboom

De korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, schreef op Twitter dat hij wil dat de aanpak van belagers van hulpverleners "op de helling gaat" en pleitte voor een verbod op zwaar vuurwerk.

"Elk jaar weer bereiden wij ons als korps voor op de risicowedstrijd die Oud en Nieuw heet", meldde hij even later in een persbericht op de website van de politie.

"Hoewel het aantal incidenten dit jaar daalde, hoor je mij niet zeggen dat we op de goede weg zijn. Zolang onze collega’s worden bekogeld, zolang burgers hun auto in vlammen zien opgaan, zolang we nog miljoenen aan schade veroorzaken, zijn we niet op de goede weg."

Ook gaf Akerboom een toelichting op zijn pleidooi voor een verbod op zwaar vuurwerk. "Een goede eerste stap zou zijn om de legale verkoop te beperken tot siervuurwerk. Maar er is meer nodig om de spiraal te doorbreken. We gaan onze aanpak tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren. Oud en nieuw moet weer een feest worden, ook voor hulpverleners."

Aanhouden

De woorden van veiligheidsminister Ard van der Steur, die de incidenten "onacceptabel" noemde, schoten veel agenten in het verkeerde keelgat.

Het geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling blijft aanhouden en elk jaar worden de incidenten op nieuwjaarsdag door de politiek veroordeeld zonder dat er wezenlijk iets verandert, stellen agenten en de politiebonden. Zij willen meer middelen om ook van tevoren potentiële relschoppers aan te pakken.

VVD-coryfeeën

Akerboom staat niet alleen in zijn oproep voor een vuurwerkverbod. Ook burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) deed zondag soortgelijke uitspraken na de incidenten in Den Haag. De oproep werd maandag gesteund door VVD-coryfee Frans Weisglas.

Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en vrijwel alle vakverenigingen van artsen riepen eerder het kabinet en de Tweede Kamer op om een verbod op consumentenvuurwerk in te stellen. GroenLinks liet maandagochtend al weten de oproep van Akerboom te steunen.