Korpschef wil af van zwaar vuurwerk en geweld tegen hulpverleners

Dat heeft hij maandag laten weten via Twitter. Of Akerboom doelt op illegaal vuurwerk of dat hij het huidige vuurwerk ook te zwaar vindt, is niet duidelijk. Zijn oproep kreeg maandagochtend op Twitter wel veel bijval.

Een woordvoerder van Akerboom kon maandagochtend nog geen toelichting geven op de uitspraken. "Maar het is een reactie op de pittige nacht die de politie wederom met de jaarwisseling achter de rug heeft", bevestigt hij.

Agenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel in diverse grote steden werden tijdens de jaarwisseling belaagd en aangevallen met vuurwerk. In Den Haag werden agenten gehinderd toen zij een aangereden agent probeerden te reanimeren. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Minister Ard van der Steur en diverse korpschefs noemden de aanvallen op hulpverleners zondag "onacceptabel". Volgens de minister hebben gemeenten maatregelen getroffen zoals extra toezichthouders en flexibel cameratoezicht.

Meer middelen

De woorden van de minister schoten veel agenten in het verkeerde keelgat. Het geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling blijft aanhouden en elk jaar worden de incidenten op nieuwjaarsdag door de politiek veroordeeld zonder dat er wezenlijk iets verandert, stellen agenten en de politiebonden. Zij willen meer middelen om ook van tevoren potentiële relschoppers aan te pakken.

"Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun", twitterden Haagse teamchefs. "Geen middelen, geen politieke ruggensteun. Geen waardering. Domme bezuinigingen. Kortom, geen woorden maar daden." Deze tweet werd na enkele uren overigens verwijderd.

VVD-coryfeeën

Akerboom staat trouwens niet alleen in zijn oproep om zwaar vuurwerk in de ban te doen. Ook burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) deed zondag soortgelijke uitspraken na de incidenten in Den Haag. In een interview met AD riep hij de politiek op om actie te ondernemen. De oproep werd maandag gesteund door VVD-coryfee Frans Weisglas.

Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en vrijwel alle vakverenigingen riepen eerder het kabinet en de Tweede Kamer op om een verbod op consumentenvuurwerk in te stellen. GroenLinks liet maandagochtend al weten de oproep van Akerboom te steunen.

Daarnaast wil de politie in Den Haag dat mensen die beledigingen en bedreigingen hebben geuit naar aanleiding van het nieuw dat een agent ernstig gewond raakte, worden aangepakt. Dat stelt een woordvoerder in het NOS Radio 1 journaal.

Meer incidenten

Volgens de politie is het aantal geweldsincidenten tegen agenten dit jaar gestegen. Er was bij de jaarwisseling 79 keer sprake van geweld tegen een agent. Bij de vorige jaarwisseling was dat 59 keer.

Ook het aantal incidenten tegen andere hulpverleners zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel en beveiligers nam toe.