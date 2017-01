Van der Steur noemt geweld tegen hulpverleners 'onacceptabel'

"Daarom eist het Openbaar Ministerie een dubbel zo hoge straf tijdens de jaarwisseling", zegt de minister via een woordvoerder.

Volgens Van der Steur hebben gemeenten vooraf maatregelen getroffen zoals extra toezichthouders en flexibel cameratoezicht.

Diverse agenten, maar ook brandweerlieden en ambulancepersoneel, werden tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk. Ook werden agenten gehinderd die hun collega wilde helpen nadat hij was aangereden in Den Haag. De politieman ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

'Geen ruggesteun'

De teamchefs van politieteam Segbroek in Den Haag reageerden geërgerd op de woorden van Van der Steur, die via Twitter zijn waardering uitsprak voor de inzet van de hulpdiensten.

"Soms past het u meer om te zwijgen. Dat is nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun", twitteren de teamchefs. "Geen middelen, geen politieke ruggesteun. Geen waardering. Domme bezuinigingen. Kortom, geen woorden maar daden." De chefs laten ook nog weten dat drie van vier agenten, die betrokken waren bij de belaging nu ziek thuis zijn.

Later werden deze Tweets weer verwijderd. De zegsman van de Haagse politie wees erop dat het contact van individuele agenten met de minister via de politiebonden en de leiding loopt.

'Zorgwekkend'

Plaatsvervangend korpschef Henk van Essen noemt het zorgwekkend en onaanvaardbaar dat politieagenten en andere hulpverleners tijdens de jaarwisseling opnieuw zijn gehinderd bij hun werk.

"Deze mensen zijn er voor ieders veiligheid. Die hoor je met rust te laten. Ik vind het te bizar voor woorden dat je er blijkbaar genoegen in schept om brandweerlieden of andere hulpverleners te beletten andere mensen te helpen", aldus Van Essen.

Stijging

Volgens de politie is het aantal geweldsincidenten tegen agenten dit jaar gestegen. Er was bij de jaarwisseling 79 keer sprake van geweld tegen een agent. Bij de vorige jaarwisseling was dat 59 keer.

Ook het aantal incidenten tegen andere hulpverleners zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel en beveiligers nam toe.

Het totale aantal incidenten tijdens de jaarwisseling daalde van 7.588 naar 7.114, maar er werden meer mensen aangehouden. Dit aantal steeg van 482 naar 492.

Vrijbrief

Van Essen: "Die stijging baart ons allemaal grote zorgen. Het mag niet zo zijn dat de jaarwisseling wordt gezien als een vrijbrief om alle grenzen te buiten te gaan."

"We doen er als hulpdiensten alles aan om te zorgen voor veiligheid. Iedereen wil aan het eind van de nacht weer ongeschonden en met een goed gevoel naar huis. Dat geldt voor het publiek, maar ook voor alle hulpverleners die zich met ziel en zaligheid voor hun werk inzetten."