Minder aanhoudingen in Amsterdam dan vorige jaarwisseling

Er waren elf incidenten waarbij politie, brandweer en een verkeersregelaar werden bestookt met zwaar vuurwerk. Dat heeft de gemeente Amsterdam zondag gemeld namens de hulpdiensten, de burgemeester en het Openbaar Ministerie.

De sfeer in de stad was over het algemeen goed, aldus de woordvoerder van burgemeester Eberhard van der Laan. Op straat was het vooral druk voor middernacht, met name rond het Scheepvaartmuseum waar het Nationale Aftelmoment werd gehouden, en op grote pleinen als de Dam en en Nieuwmarkt. Na middernacht werd het snel rustiger op straat en verplaatsten de feesten zich naar binnen.

De brandweer kwam 132 keer in actie. Er waren geen grote branden. Ambulances reden elf keer voor vuurwerkletsel.