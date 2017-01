Politie Keulen houdt grote groep mannen aan bij station

De politie heeft de mannen streng toegesproken, sommige mannen kregen een straatverbod en de mannen die zich niet konden identificeren zijn vastgezet.

Volgens de politie stonden de mannen erbij "alsof ze niet precies wisten waar ze naartoe wilden gaan". Daarom werden ze eruit gepikt. Bovendien leken de mannen volgens de politie sterk op de "clientèle van vorig jaar".

Volgens de politie zijn ook op andere plekken zo'n duizend mannen staande gehouden en gecontroleerd.

Seksuele intimidatie

Vorig jaar liep de viering op het plein bij de Dom van Keulen volledig uit de hand en kwamen bij de politie honderden aangiften binnen van vrouwen die waren aangevallen, beroofd en seksueel geïntimideerd.

Getuigen beschreven de daders als Arabische of Noord-Afrikaanse uitziende mannen.

De hoofdcommissaris van Keulen, Jürgen Mathies, beloofde feestvierders eerder deze week dat zij met oud en nieuw veilig zouden zijn in zijn stad. In de Duitse stad zijn zaterdagavond 1.500 politieagenten op de been.

Ook staat de federale politie paraat om met een helikopter verdachte personen te volgen.

Bom, bom, bom

De politie in Berlijn heeft een man opgepakt die bij de oudejaarsviering bij de Brandenburger Poort "bom, bom, bom" riep. "#nichtlustig (niet grappig)", twitterde de politie "Hij viert #Welcome2017 nu bij ons."

Het oudejaarsfeest in Berlijn is het grootste in heel Duitsland. Er zijn tienduizenden mensen op afgekomen. Rond 21.45 uur meldde de politie dat het feestterrein wegens de grote toeloop was afgesloten.

Grote tassen

Ook in Berlijn is het feest met extra veiligheidsmaatregelen omgeven. Mensen werden voordat zij het gebied binnen mochten gefouilleerd en ze mochten geen rugzakken of andere grote tassen meenemen.

Op toegangswegen waren betonblokken geplaatst om een aanslag zoals die van 19 december op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad tegen te gaan.