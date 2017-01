Nederland luidt nieuwe jaar in, onrustig in sommige steden

In Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Leiden zijn brandweerlieden en agenten met vuurwerk bekogeld. De brandweerlieden en agenten bleven voor zover bekend ongedeerd. In Amsterdam zijn twee mensen aangehouden die vuurwerk gooiden naar de politie.

In Amersfoort moest de Mobiele Eenheid (ME) uitrukken nadat er ongeregeldheden uitbraken. Zo'n 30 jongeren zijn aangehouden vanwege het schenden van de openbare orde. Al voor middernacht werd de politie opgeroepen omdat er een auto in brand was gestoken. Daarna werd het steeds onrustiger en volgden er knokpartijen en vernielingen in de buurt van de straat Sextant, ten noorden van het centrum.

Ook in de Haagse wijk Ypenburg was het zaterdagavond onrustig. Jongeren keerden zich tegen hulpdiensten die waren uitgerukt om een illegaal vreugdevuur te blussen en gooiden met voorwerpen naar agenten.

Vlissingen

Een groep jongeren in Vlissingen liet tijdens de jaarwisseling een spoor aan vernielingen achter. De brandweer en politie werden door zeker 25 jongemannen met vuurwerk en stenen bekogeld, meldt de politie zondag.

Ook werden onder meer auto's in brand gestoken en de ruiten van twee politieauto’s, waaronder een hondenauto, vernield. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Volgens een woordvoerster van de politie is er nog niemand gearresteerd. Volgens de politie was het geweld in Vlissingen veel ernstiger dan in voorgaande jaren.

Rotterdam

Bij een schietpartij in Rotterdam raakte een 13-jarige jongen gewond. De schietpartij gebeurde rond 1.30 uur zondagmorgen aan de Terbregsehof in de Maasstad. Meteen na het incident is de recherche een onderzoek begonnen.

Op verschillende plekken moest de brandweer uitrukken voor branden. Een vestiging van de Marskramer in het winkelcentrum Lelycentre in Lelystad brandde uit. In Nootdorp vatte een sporthal vlam, meldt Omroep West.

Vuurwerkshow

Zo'n zestigduizend mensen verzamelden zich zaterdag bij de grootste vuurwerkshow bij de Erasmusbrug. De tiende editie vestigde daarmee een nieuw toeschouwersrecord.

Bezoekers konden voor het eerst gratis met de metro naar het evenement. De RET meldt dat ongeveer 10.000 mensen daarvan gebruikmaakten.

Rond de brug hing zaterdagavond een dikke laag mist die het zicht ernstige beperkte, ook op televisie was het vuurwerk lastig te zien.

Het KNMI waarschuwde in de nacht van zaterdag op zondag ook voor 'vuurwerkmist' in het hele land mist die mede ontstaat door de stofdeeltjes van het vuurwerk dat is afgestoken.

Er werden veel zichtbare veiligheidsmaatregelen genomen rond de brug. Zo werden toegangswegen geblokkeerd met vrachtwagens en containers. Dit is gedaan na aanslagen in Nice en Berlijn, waar twee terroristen tijdens evenementen met trucks op het publiek inreden.

Scheepvaartmuseum

In Amsterdam vond een groot vuurwerkspektakel plaats bij het Scheepvaartmuseum. Dit evenement werd uitgezonden op NPO 1. In Den Haag werd de jaarwisseling onder meer gevierd met twee grote vreugdevuren op het strand bij Scheveningen.

In totaal hebben 77 Nederlandse gemeenten tijdens de jaarwisseling meerdere vuurwerkvrije zones ingesteld. De meeste gemeenten voeren het verbod nabij verzorgingstehuizen en opvanglocaties voor dieren.

Miljoenenprijs

De hoofdprijs van de oudejaarstrekking van de Staatsloterij is gevallen in Zeeland en Gelderland. De prijs van 30 miljoen euro viel op twee halve staatsloten, zodat twee prijswinnaars in beide provincies tijdens de jaarwisseling multimiljonair zijn geworden. Zij ontvangen ieder 15 miljoen euro belastingvrij.

In 2015 viel de hoofdprijs van de oudejaarstrekking ook al op twee halve loten, toen in Noord-Holland en Overijssel.

Vooruitblikken 2017