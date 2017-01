Hulpverleners in meerdere steden belaagd op oudejaarsavond

De brandweerlieden en agenten bleven voor zover bekend ongedeerd.

In Amsterdam-West werden twee mensen opgepakt door de agenten waar zij vuurwerk op afschoten. De twee worden verdacht van poging tot zware mishandeling. Ook de brandweer in Utrecht doet aangifte bij de politie, liet een woordvoerder weten.

In Leiden werden brandweermensen bekogeld met zwaar vuurwerk toen zij een containerbrand in de Antillenstraat aan het blussen waren. De politie moest te hulp schieten om ervoor te zorgen dat de brandweer veilig aan het werk kon. De politie heeft een bericht van Omroep West hierover bevestigd.

Den Haag

Ook in de Haagse wijk Ypenburg was het zaterdagavond onrustig. Jongeren keerden zich tegen hulpdiensten die waren uitgerukt om een illegaal vreugdevuur te blussen en gooiden met voorwerpen naar agenten.

Een woordvoerder van de politie Den Haag liet weten dat agenten de situatie in de wijk de rest van de jaarwisseling "nauwlettend in de gaten houden".In Ypenburg liep het de afgelopen jaren vaker uit de hand tijdens de jaarwisseling.

Bekogeld

Ook werden in Den Haag agenten en ambulancemedewerkers bekogeld toen die te hulp kwamen nadat een politieman zwaargewond raakte toen hij werd aangereden. De 27-jarige bestuurster is meegenomen voor verhoor, maar van opzet lijkt geen sprake.

Rond de dertig jongeren werden aangehouden in Amersfoort. In de wijk De Koppel staken ze een auto in brand. Toen de politie kwam, werd die bestookt met vuurpijlen. Daarna richtten de jongeren vernielingen aan en braken vechtpartijen uit.

Oproep

De politie deed eerder op de avond op Twitter een dwingende oproep hulpverleners en politie tijdens de jaarwisseling met rust te laten. "Ziet u vanavond politie, brandweer of ambulancedienst? Geef ze de ruimte en laat ze hun werk doen. Ze zijn er voor uw eigen veiligheid!", zo luidde de boodschap.

De brandweer had het sowieso druk in talloze grote steden, zoals Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Hilversum. Dat blijkt uit berichten van diverse regionale omroepen.

Verdwaalde vuurpijl

In een voormalige brandweerkazerne in Rijswijk (Zuid-Holland) heeft op oudejaarsavond brand gewoed. Het vuur begon buiten in een vuilcontainer en sloeg over naar het pand, vertelde een woordvoerder van de brandweer. "Of het opzet was of bijvoorbeeld een verdwaalde vuurpijl weten we nog niet", zei hij.

Het pand heeft brandschade en vooral rookschade opgelopen. De brandweer hoefde niet ver te rijden om het vuur te blussen, want de nieuwe kazerne staat op een steenworp afstand.

Autobranden

De Utrechtse brandweer moest op de laatste dag van het jaar diverse keren uitrukken, onder meer voor autobranden. Of daar ook aangestoken branden bij waren, konden woordvoerders van de brandweer en de gemeente nog niet zeggen.

Pas op Nieuwjaarsdag komt de brandweer met een overzicht. De afgelopen dagen zijn in en rond de stad Utrecht meerdere verdachte autobranden geweest.

Een 17-jarige jongen zit vast in verband met een autobrand op donderdagavond. Hij werd vrijdagavond opgepakt omdat hij op de Doctor Max Euwestraat een auto zou hebben aangestoken. De politie heeft een tweede op het oog.