Arrestaties na vondst explosieven in Tilburg

Wat ze wilden met het ontplofbare spul kon de politie nog niet zeggen. Terroristische motieven liggen niet voor de hand volgens een woordvoerder van de politie, maar het is ook niet zomaar wat vuurwerk. ,,Vanuit ons perspectief zijn dit gewoon explosieven.'' De EOD heeft het gevaarlijke materiaal onschadelijk gemaakt.

Uit voorzorg werden ook de brandweer en ambulance naar de vindplaats gedirigeerd. De politie ging op onderzoek uit na een tip. Ook een garagebox werd doorzocht.

De verdachten zijn naar het bureau gebracht. Op de vraag of ze 2017 in een politiecel beginnen, antwoordde de woordvoerder dat dit "wel in de lijn der verwachting ligt".

Carbidschieten

In Friesland zijn zaterdag twee mensen gewond geraakt door carbidschieten. In Molenend liep iemand verwondingen op aan zijn been, in Broeksterwoude kreeg iemand ernstig letsel aan zijn gezicht.

De politie Noordoost-Friesland roept mensen op voorzichtig te zijn. Er zijn zoveel meldingen van overlast door vuurwerk en carbid dat agenten niet overal op af kunnen gaan, aldus de politie op Facebook.

Ook in Wijhe in Overijssel is zaterdag tijdens het carbidschieten een gewonde gevallen. Een politiewoordvoerster laat weten dat een ton tegen het voorhoofd van persoon knalde, het zou mogelijk om een 15-jarige jongen gaan. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie weet niet hoe ernstig de verwondingen van de man zijn.

Vuurwerk

Bij Zevenbergschen Hoek in Noord-Brabant werd een auto staande gehouden met daarin 1.300 kilo vuurwerk. Het vuurwerk zat volgens de politie verpakt in zeventig dozen.

De wagen viel op omdat "hij wel erg diep in de veren hing", meldde de politie op Twitter. Tegen de bestuurder van het voertuig is proces-verbaal opgemaakt.