Sydney verwelkomt 2017 met vuurwerkshow vanaf Harbour Bridge

Met het vuurwerk eert de stad dit jaar de overleden muzikanten David Bowie en Prince en acteur Gene Wilder. Het is een van de grootste vuurwerkshows ter wereld. Circa tweeduizend agenten zijn ingezet om de jaarwisseling goed te laten verlopen.

In totaal worden er meer dan twintigduizend vuurwerkpijlen afgeschoten vanaf de wereldberoemde Harbour Bridge. De volledige show kost circa 5 miljoen euro.

De eilandstaatjes Tonga en Samoa en het kleine Kiritimati (Kersteiland) in de Grote Oceaan hebben het nieuwe jaar als eerste ingeluid. Dat gebeurde zaterdagochtend om 11.00 uur Nederlandse tijd. Om 12.00 uur vond ook in Nieuw-Zeeland de jaarwisseling plaats.

Tijdverschil

Op de eilanden is het precies dertien uur later dan in Nederland. Kiritimati behoort tot de Line-eilanden en valt onder de Republiek van Kiribati. Op de meer westelijk gelegen eilanden begint het jaar één of twee uur later. De Chathameilanden, behorend tot Nieuw-Zeeland, verwelkomen het nieuwe jaar een kwartier later (11.15 uur Nederlandse tijd).

Het oostelijke gedeelte van de Samoa-eilanden, Amerikaans Samoa, viert als laatste het begin van 2017, omdat het net aan de andere kant van de datumgrens ligt.