Australië en Azië verwelkomen 2017

In Sydney werd het nieuwe jaar ingeluid met de traditionele vuurwerkshow vanaf de Harbour Bridge. Volgens SkyNews waren daar meer dan een miljoen toeschouwers bij aanwezig.

Met het vuurwerk eert de stad dit jaar de overleden muzikanten David Bowie en Prince en acteur Gene Wilder. Het is een van de grootste vuurwerkshows ter wereld. Circa tweeduizend agenten zijn ingezet om de jaarwisseling goed te laten verlopen.

In totaal werden er meer dan twintigduizend vuurwerkpijlen afgeschoten vanaf de wereldberoemde Harbour Bridge. De volledige show kost circa 5 miljoen euro.

Japan

Japan luidde het nieuwe jaar in om 16.00 uur Nederlandse tijd. In het land wordt de jaarwisseling vaak thuis samen met familie gevierd. In Zuid-Korea stak een protesterende menigte vuurwerk af voor de ambtswoning van president Park Geun-hye. De demonstraten willen dat Park haar functie neerlegt na een corruptieschandaal.

Een uur konden feestgangers aan de oostkust van China het nieuwe jaar vieren. Ook het westen van Australië, Taiwan en Maleisië verwelkomden 2017. Om 18.00 uur Nederlandse tijd werd de jaarwisseling gevierd in onder meer Indonesië, Thailand en Vietnam.

Bom, bom, bom

De politie in Berlijn heeft een man opgepakt die bij de oudejaarsviering bij de Brandenburger Poort "bom, bom, bom" riep. #nichtlustig (niet grappig), twitterde de politie ''Hij viert #Welcome2017 nu bij ons.''

Het oudejaarsfeest in Berlijn is het grootste in heel Duitsland. Er zijn tienduizenden mensen op afgekomen. Rond 21.45 uur meldde de politie dat het feestterrein wegens de grote toeloop was afgesloten.

Extra maatregelen

Het feest is met extra veiligheidsmaatregelen omgeven. Mensen werden voordat zij het gebied binnen mochten gefouilleerd en ze mochten geen rugzakken of andere grote tassen meenemen. Op toegangswegen waren betonblokken geplaatst om een aanslag zoals die van 19 december op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad tegen te gaan.

Ook was extra politie op de been om berovingen en aanrandingen zoals vorig jaar in de nieuwjaarsnacht in Keulen te voorkomen. De politie liet weten na een melding van een aanranding een verdachte te hebben aangehouden.

Trump

Donald Trump plaatste via Twitter alvast zijn nieuwjaarswens. "Gelukkig nieuwjaar iedereen, ook mijn vijanden en zij die het tegen me hebben opgenomen en hard hebben verloren zodat ze nu niet meer weten wat ze moeten doen. Liefde." Zijn groet werd op Twitter met veel kritiek onthaald.

In de VS wordt het om 6.00 uur Nederlandse tijd 2017. In New York wordt traditioneel feest gevierd op Times Square. De stad heeft grote trucks met zand geplaatst rondom de festiviteiten om het gebied veilig af te sluiten. In totaal zijn er zevenduizend agenten op de been om de veiligheid te waarborgen.

Poetin

De Russische president Poetin heeft de Russen bedankt voor hun steun in tijden van crisis. 2016 was "geen gemakkelijk jaar, maar de problemen waar wij op gestuit zijn hebben ons verenigd en hebben ons geholpen enorme reserves van onze mogelijkheden te mobiliseren om vooruit te komen".

"Ik wil u oprecht bedanken, voor uw echte, hartelijke zorgen om Rusland", zei Poetin in een toespraak, die door de staatstelevisie werd uitgezonden. "Het belangrijkste is dat wij in onszelf geloven, in onze eigen krachten en ons eigen land."

Eilandstaatjes

De eilandstaatjes Tonga en Samoa en het kleine Kiritimati (Kersteiland) in de Grote Oceaan hebben het nieuwe jaar als eerste ingeluid. Dat gebeurde zaterdagochtend om 11.00 uur Nederlandse tijd. Om 12.00 uur vond ook in Nieuw-Zeeland de jaarwisseling plaats.

Op de eilanden is het precies dertien uur later dan in Nederland. Kiritimati behoort tot de Line-eilanden en valt onder de Republiek van Kiribati. Op de meer westelijk gelegen eilanden begint het jaar één of twee uur later. De Chathameilanden, behorend tot Nieuw-Zeeland, verwelkomen het nieuwe jaar een kwartier later (11.15 uur Nederlandse tijd).

Het oostelijke gedeelte van de Samoa-eilanden, Amerikaans Samoa, viert als laatste het begin van 2017, omdat het net aan de andere kant van de datumgrens ligt.