Minder illegaal vuurwerk in beslag genomen in 2016

Vorig jaar was er rond dezelfde tijd nog 41.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. In 2014 was dat 33.000 kilo, in 2013 zelfs 43.000 kilo.

Een woordvoerder van politie zegt tegen NU.nl dat de daling waarschijnlijk toe te schrijven is aan het feit dat steeds minder illegaal vuurwerk in de omloop is, en niet omdat minder illegaal vuurwerk wordt onderschept. Bovendien wordt siervuurwerk, in plaats van knalvuurwerk, steeds populairder volgens de woordvoerder. Siervuurwerk is makkelijker legaal te krijgen.

Ook belangenvereniging Pyrotechniek Nederland verwacht dit jaar een stijging in de verkoop van siervuurwerk, en een daling in de verkoop van knalvuurwerk. Volgens de belangenvereniging gaat de belangstelling bij de consument daarbij steeds meer uit naar kwalitatief siervuurwerk.

De woordvoerder van de politie zegt dat er dit jaar evenveel mankracht op de opsporing is gezet als voorgaande jaren. Veel illegaal vuurwerk wordt dit jaar opgespoord door anonieme tips van bijvoorbeeld buurtbewoners.

Duitsland

De daling van het in beslag genomen vuurwerk kan ook een gevolg zijn dat Nederlandse handelaren al over de grens met Duitsland zijn aangehouden. Deze kilo's illegaal vuurwerk worden niet bij de barometer opgeteld, omdat de vangst in het buitenland is gedaan.