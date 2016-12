Gevoelstemperatuur tijdens nieuwjaarsduik ligt onder het vriespunt

De buitentemperatuur aan de kust ligt zondagmiddag tussen de 2 en 4 graden, maar door de stevige zuidwestenwind (kracht 4) zal het een stuk kouder aanvoelen voor de deelnemers.

"Afhankelijk van de wind zal de gevoelstemperatuur tussen de -3 en -5 graden zijn. Mogelijk valt langs de kust ook een spatje regen", zegt een weerman van Weerplaza. Hij spreekt verder van een kille en bewolkte dag.

Weeronline voorspelt voor zondag ook motregen. In combinatie met de wind en de kou maakt dit de duik volgens hem nog even wat kouder. "Wind onttrekt warmte heel snel aan je lichaam, zeker als je nat bent. Omdat de lucht heel vochtig is, wordt het ijskoud", zegt hij.

Weerplaza houdt ook rekening met droog weer op 1 januari. Het verwacht dat het pas aan het einde van de middag gaat regenen. Het zeewater heeft een temperatuur van 7 graden, wat normaal is voor de tijd van het jaar.

Scheveningen

Naast de traditionele duik in Scheveningen worden op 141 locaties nieuwjaarsduiken georganiseerd. Ook landinwaarts moeten deelnemers rekening houden met een gevoelstemperatuur die onder het vriespunt ligt. De wind heeft in het binnenland weliswaar minder invloed, maar de buitentemperatuur is daar lager (0 tot 2 graden). Bovendien is de temperatuur van het water (4 tot 7 graden) lager.

Unox, dat de nieuwjaarsduiken samen met Stichting Nieuwjaarsduiken organiseert, gaat ervan uit dat ruim vijftigduizend mensen zullen deelnemen aan de duik. In Scheveningen wordt het maximale aantal van tienduizend deelnemers verwacht.

Een woordvoerder denkt niet dat de koude weersvoorspellingen veel invloed zullen hebben op het aantal deelnemers. "Mensen die van plan zijn om te gaan, gaan toch wel. Degenen die last-minute willen besluiten om mee te doen, zullen zich misschien laten leiden door het weer."

Soep

In Scheveningen vindt de nieuwjaarsduik voor de 57e keer plaats. Het startsein klinkt om 12.00 uur. Deelnemers worden opgewarmd met een kom erwtensoep en een "oergezellig meezingfestijn".

De organisatie blijft de weersvoorspellingen in de gaten houden, maar gaat ervan uit dat de nieuwjaarsduik gewoon doorgaat. Net als in 2004 toen de gevoelstemperatuur aan de Zuid-Hollandse kust op -6,2 graden lag, de koudste duik ooit gemeten.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 3°C -1°C ZW 4 Zondag 4°C 0°C ZW 4 Maandag 5°C 2°C NW 3 Dinsdag 5°C 0°C W 4 Woensdag 6°C 4°C W 3