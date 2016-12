Grote vuurwerkvangst Rotterdam blijkt nog groter

In totaal is bij de twee invallen 2.600 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Woensdag liet de politie weten dat het om een partij van 1.800 kilo zou gaan. Na de definitieve telling kwam de politie echter uit op 2.600 kilo.

De politieactie was het resultaat van maandenlang onderzoek dat begon na de aanhouding van twee minderjarigen in Spijkenisse die in het bezit waren van illegaal vuurwerk. Het spoor leidde uiteindelijk naar de twee adressen in Wezep en Hoogvliet. In beide plaatsen stuitte de politie op een bus die was volgeladen met vuurwerk.

In Wezep werden een 53-jarige man uit Amersfoort en een 41-jarige man uit Leusden opgepakt. In Hoogvliet hield de politie een 42-jarige man uit Spijkenisse en een 52-jarige man uit Hoogvliet aan.

Hazerswoude-Rijndijk

De politie heeft woensdagavond een partij van 800 kilo vuurwerk gevonden in een woning in Hazerswoude-Rijndijk. De dertigjarige bewoner bleek er tevens een kleine wietplantage op na te houden.

De politie kwam in actie na een melding dat er in de Mozartstraat vanuit een bestelbus grote hoeveelheden vuurwerk de woning werden binnengebracht. Agenten hielden de bus aan toen deze wilde wegrijden en namen poolshoogte in het huis waar de grote partij vuurwerk werd gevonden.

In de woning werden ook nog een kweektent met elf hennepplanten en een gasdrukwapen gevonden. De bewoner en de mannen die het vuurwerk met de bus leverden, zijn aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Alphen aan den Rijn en een 29-jarige man uit Koudekerk aan den Rijn.

In Zoetermeer werd diezelfde avond een 35-man aangehouden die 300 kilo illegaal vuurwerk in zijn flat aan de Dunantstraat had liggen. Ook hier kwam de politie in actie na een tip dat de man vuurwerk in zijn woning had opgeslagen. Het ging om nitraten, cobra's, Chinese rollen en siervuurwerk.

Daling

De laatste tussenstand van de vuurwerkbarometer is 20.000 kilo op 18 december. Dat is de helft minder dan dezelfde datum vorig jaar. Volgens een woordvoerder van de politie komt dit niet omdat er minder politie op de jacht naar illegaal vuurwerk is ingezet. Er zou over de laatste paar jaar minder illegaal vuurwerk worden verhandeld.

De daling kan ook te maken hebben met een grote vangst van 40.000 kilo net over de grens in Duitsland, eerder dit jaar. De politie pakte bij de vangst Nederlandse handelaren op, maar de kilo's aan illegaal vuurwerk kunnen niet bij de barometer worden opgeteld omdat de vangst in het buitenland is gedaan.