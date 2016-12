Tientallen gemeenten stellen vuurwerkvrije zone in tijdens jaarwisseling

De meeste gemeenten voeren het verbod nabij verzorgingstehuizen en opvanglocaties voor dieren. In Rotterdam gaat het om totaal 35 vuurwerkvrije zones verspreid door de stad. In Den Haag geldt een verbod op 23 plekken om vuurwerk af te steken. "In deze zones wordt uiteraard ook extra gehandhaafd", aldus de gemeente Den Haag.

De handhaving is zoals bij vele andere gemeenten in handen van zowel de politie als stadshandhavers. Wel stellen meerdere gemeenten dat zij niet extra zullen handhaven bij de vuurwerkvrije zones. Dat is onder meer het geval in Haarlemmermeer, Geldermalsen, Culemborg en Arnhem.

Ook in Amsterdam zijn er dit jaar meerdere vuurwerkvrije zones. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de zones ingesteld om diereninstellingen als dierentuinen, kinderboerderijen, dierenasiels en dierenpensions.

"Handhaving in Amsterdam zal volgens de reguliere inzet gebeuren", aldus de woordvoerder. Overtreders van het vuurwerkverbod kunnen een celstraf of een geldboete tot 4.100 euro opgelegd worden. Voor Utrecht is er op één locatie een vuurwerkverbod ingesteld, de Voorveldsepolder in Utrecht-Oost. Daar bevinden zich onder meer twee maneges.

Wassenaar

Wassenaar stelt een vuurwerkverbod in rondom huizen met een rieten dak. In een straal van dertig meter mag geen vuurwerk worden afgestoken. Daarbuiten mag het vuurwerk niet hoger komen dan tien meter. "Vuurpijlen, Romeinse kaarsen en ander vuurwerk dat hoger gaat, moet verder dan 250 meter van de woning worden afgestoken", laat de gemeente weten. Ook zijn er strengere eisen nabij het duingebied "vanwege brandgevaar".

De stad Tilburg vraagt dit jaar aan de feestvierders om rekening te houden met de buurt. Daarvoor heeft de stad vrijwillige vuurwerkvrije zones ingesteld. De vuurwerkvrije zones zijn dit jaar niet meer van toepassing in Zaanstad. "De zones boden niet het gewenste resultaat", aldus een woordvoerder van de gemeente.

In Hilversum zorgde de vuurwerkvrije zone voor een gang naar de rechter. In 2014 werd een verbod van tafel geveegd, maar in 2015 besloot de rechter dat het besluit om vuurwerk in het centrum te verbieden wel rechtsgeldig was. Vuurwerkverkopers gingen tegen dat oordeel in beroep. De Raad van State heeft dit jaar geoordeeld dat het verbod niet ingetrokken hoeft te worden. De gemeente regelt wel een algemene vuurwerkshow.

Vuurwerkshows

Het aantal vuurwerkshows in gemeenten ligt een stuk lager. Slechts dertien gemeenten organiseren zelf een vuurwerkshow of laten deze organiseren door een externe partij. In Amsterdam wordt het nationale aftelmoment gehouden bij het Scheepvaart Museum.

Rotterdam opent het nieuwe jaar met een vuurwerkshow vanaf de Erasmusbrug en in Den Haag zal de centrale vuurwerkshow bij de Hofvijfer te bezichtigen zijn. Ook onder andere Zandvoort, Voorschoten, Dalfsen en Apeldoorn komen zelf met een vuurwerkshow.