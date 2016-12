Inspectie maant Bol.com te stoppen met verkoop vuurwerk

Na een vermaning van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de webwinkel het aanbod van het vuurwerk van de website gehaald, meldt het AD donderdag.

Op bol.com werden volgens de krant ongeveer 225 verschillende vuurwerkartikelen verkocht. Op de website konden niet alleen sterretjes en Bengaals vuur, maar ook vuurwerkpakketten worden gekocht.

De inspectie maakt geen onderscheid: vuurwerk mag in geen geval in postpakketten worden opgestuurd, zegt de ILT tegen de krant.

Reactie

Bol.com verklaart in een reactie dat er bijna vijftien miljoen artikelen worden verkocht via het platform en dat het bedrijf niet altijd direct kan zien wat verkooppartners toevoegen aan het assortiment.

"Wij zijn dan ook blij dat we geattendeerd zijn op de vuurwerkartikelen van onze verkooppartners, zodat we ervoor kunnen zorgen dat zij niet langer meer artikelen via ons verkopen die volgens de wet verboden zijn of niet per post verstuurd mogen worden", aldus het concern.

Via bol.com zouden ook rookbommen zijn aangeboden. Rookbommen mogen al een aantal jaar niet meer verkocht worden in Nederland.

Bol.com zou een boete boven het hoofd hangen. De onderneming zelf zegt niks over een boete te hebben gehoord. Ook kan een dwangsom opgelegd worden.